НС изслушва премиера за GPS смущенията на полета на фон дер Лайен

Изслушването беше включено в дневния ред по предложение на Атанас Атанасов

4 септември 2025, 06:34
П арламентът ще изслуша министър-председателя Росен Желязков във връзка с информация за проблем с GPS сигнала при кацането на самолета на председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив. Това е първа точка в програмата на Народното събрание за днешния пленарен ден.   

Вицепрезидентът за инцидента със самолета на Урсула: Сериозен удар по образа на България

Изслушването беше включено в дневния ред по предложение на Атанас Атанасов ("Продължаваме промяната-Демократична България"), който по-рано през седмицата поиска незабавно отстраняване на изпълняващия функциите председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев и спешно свикване на Съвета по сигурността към Министерския съвет във връзка с "хибридната руска атака срещу самолета, превозващ председателя на ЕК".

Желязков: Няма разследване за инцидента с полета на Урсула фон дер Лайен

На 31 август председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и премиерът Росен Желязков посетиха "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот. На следващия ден британският вестник "Файненшъл таймс" съобщи, че предполагаема руска намеса е довела до смущения на GPS навигацията на самолета на председателя на ЕК близо до Пловдив. По-късно от преслужбата на Министерския съвет потвърдиха, че по време на подхода за кацане на самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив е изчезнал GPS сигналът. Кремъл отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета.

Димо Гяуров: Русия заглушава GPS, за да се пази от удари

Депутатите ще обсъдят днес и проект на декларация за позиция на България във връзка с предложения от ЕК средносрочен преглед на кохезионната политика. В дневния ред са също процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии и за избор от Народното събрание. Предвижда се парламентът да обсъди на второ четене и промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, както и ратификации на международни документи, по които България е страна.  

Източник: БТА, Теодора Цанева    
<p>Тръмп незаконно е спрял средствата за Харвард&nbsp;</p>

Съдия: Тръмп спря незаконно средствата за Харвард

Свят Преди 57 минути

Още три университета от Бръшляновата лига сключиха сделки с властите

Наследниците на открадната от нацистите картина я предадоха на Аржентина

Наследниците на открадната от нацистите картина я предадоха на Аржентина

Свят Преди 1 час

Картината е отнета от холандския галерист Жак Гудстикер

Дженифър Анистън разкри тайната си за грациозно остаряване

Дженифър Анистън разкри тайната си за грациозно остаряване

Любопитно Преди 1 час

Звездата от „Приятели“ отдава външния си вид на „оптимизъм“ и „позитивизъм“

Версай в Унгария: Откъде са парите за луксозното имение на Орбан?

Версай в Унгария: Откъде са парите за луксозното имение на Орбан?

Свят Преди 1 час

„Ако това е селскостопанско имение, то аз трябва да съм папата“

Цар Калоян

4 септември: Главата на краля на Солун става трофей за цар Калоян

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Топло, но облачно в четвъртък -&nbsp;може да вали</p>

Топло, но облачно в четвъртък - може да вали

България Преди 1 час

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Тръмп и Зеленски ще говорят утре за санкции срещу Русия

Тръмп и Зеленски ще говорят утре за санкции срещу Русия

Свят Преди 11 часа

Това съобщи представител на Белия дом

Сделката между ЕС и МЕРКОСУР е на път да стане

Сделката между ЕС и МЕРКОСУР е на път да стане

Свят Преди 11 часа

Франция е сред страните, които остро се противопоставяха на това споразумение

Трамвай и тролейбус се сблъскаха насред София

Трамвай и тролейбус се сблъскаха насред София

България Преди 12 часа

Инцидентът е станал на кръстовището на "Руски паметник"

Отхвръкнал от пътя камък счупи главата на шофьор на камион

Отхвръкнал от пътя камък счупи главата на шофьор на камион

България Преди 13 часа

Медицински хеликоптер транспортира от Видин до София пострадалия чужд гражданин

Румънски автобус с туристи се запали на пътя между Варна и Бургас

Румънски автобус с туристи се запали на пътя между Варна и Бургас

България Преди 13 часа

При инцидента няма пострадали хора

Никола Николов-Паскал остава на свобода

Никола Николов-Паскал остава на свобода

България Преди 13 часа

Не е постъпила жалба и от защитата на Николов срещу определената му парична гаранция от 50 000 лева

Путин: Зеленски да дойде в Москва

Путин: Зеленски да дойде в Москва

Свят Преди 14 часа

Путин: Ако не, ще трябва да решим всички наши задачи по военен път

Въздушната отбрана на Полша в бойна готовност за Русия

Въздушната отбрана на Полша в бойна готовност за Русия

Свят Преди 14 часа

„Ситуацията се наблюдава непрекъснато“, обяви полското командване.

Vivacom пуска първия си 5G таблет и нов, още по-добър 5G смартфон с AI функции на изключително достъпни цени

Vivacom пуска първия си 5G таблет и нов, още по-добър 5G смартфон с AI функции на изключително достъпни цени

Технологии Преди 14 часа

„Новите Vivacom 5G устройства са по-интелигентни, по-мощни - и на практика могат всичко"

<p>Микрофон улови как Путин и Си обсъждат безсмъртие&nbsp;</p>

Включен микрофон улови как Путин и Си обсъждат безсмъртие чрез трансплантации на органи

Свят Преди 14 часа

"По-рано хората рядко живееха до 70, но в наши дни на 70 все още си дете", казва Си на Путин, според Politico

