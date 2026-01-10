Жълт и оранжев код за опасно време: Поледици, сняг и дъжд в събота

В нимание, поледица и обилни валежи! Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт и оранжев код за опасно време за събота, 10 януари. Очакват се дъжд, сняг и условия за поледици в почти цялата страна, като най-сериозни проблеми се предвиждат в югозападните и северните райони.

В събота ще е облачно с валежи. През нощта на много места в Западна България ще завали дъжд и сняг, ще има условия за поледици. До края на деня валежите от дъжд ще обхванат цялата страна и значителни по количество ще са в крайните южни райони. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад, в Източна България от север-североизток. С него ще нахлува студен въздух. Късно след обяд в Североизточна България дъждът ще премине в сняг, там и в Подбалкана ще се образуват поледици.

Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около минус 3°.

Максималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 3°.

Източник: НИМХ

Предупреждение за опасно време с оранжев код е обявено за областите:

София-област → оранжев код за дъжд и сняг

Перник → оранжев код за дъжд и сняг

Кюстендил → оранжев код за дъжд и сняг

Видин → оранжев код за дъжд и сняг

Монтана → оранжев код за дъжд и сняг

Враца → оранжев код за дъжд и сняг

Ловеч → оранжев код за дъжд и сняг

Велико Търново → оранжев код за дъжд и сняг

Габрово → оранжев код за дъжд и сняг

Русе → оранжев код за дъжд и сняг

Силистра → оранжев код за дъжд и сняг

Разград → оранжев код за дъжд и сняг

Шумен → оранжев код за дъжд и сняг

Търговище → оранжев код за дъжд и сняг

Бургас → оранжев код за дъжд

Ямбол → оранжев код за дъжд

Хасково → оранжев код за дъжд

Кърджали → оранжев код за дъжд

Смолян → оранжев код за дъжд

Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за областите:

Плевен → жълт код за дъжд, опасност от поледици

Варна → жълт код за дъжд, опасност от поледици

Добрич → жълт код за дъжд, опасност от поледици

Сливен → жълт код за дъжд, опасност от поледици

Стара Загора → жълт код за дъжд, опасност от поледици

Пловдив →жълт код за дъжд, опасност от поледици

Благоевград → жълт код за дъжд, опасност от поледици

Пазарджик → жълт код за дъжд, опасност от поледици

Предупрежденията на НИМХ за опасни явления:

Жълт код при сняг и лед – Бъдете внимателни в райони с обширни снежни покривки и заледени пътища. Възможни са ограничения при дейности на открито. Внимавайте при ходене, колоездене или шофиране по заледени повърхности.

Жълт код при дъжд – Бъдете внимателни за локални наводнения, които може да засегнат отделни райони. Възможни са прекъсвания на дейности на открито, както и затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Оранжев код при сняг и лед – Бъдете готови за сериозни проблеми в райони с обширни снежни покривки и лед, които могат да нарушат наземния, железопътния и въздушния транспорт, както и дейностите на открито.

Оранжев код при дъжд – Бъдете готови да се предпазите, заедно с вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и транспортната мрежа, прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната система, както и необходимост от частична евакуация. Опасностите при шофиране включват намалена видимост и аквапланинг.

В планините ще е облачно и с валежи от сняг, значителни в масивите от Югозападна България. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад, след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра - около минус 3°.

По Черноморието ще е облачно с валежи от дъжд. Ще духа умерен, временно силен югозападен вятър, който до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8°-12°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане ще се понижава и ще бъде значително по-ниско от средното за месеца.

В неделя в по-голямата част от страната валежите ще продължат, в Северна България и в планините снежната покривка ще нараства. С умерен и силен северозападен, в Източна България все още север-североизточен вятър в планините, по планинските проходи и в североизточните райони ще се създадат условия за навявания и образуване на преспи. Ще застудява - температурите в югоизточните райони ще са с малък денонощен ход, а в останалата част от страната през деня ще се понижават и към 14 часа ще са от минус 4°, минус 5° в Североизточна България до 3°-4° в отделни райони в Горнотракийската низина.

В понеделник вятърът малко ще отслабне, но от северозапад ще продължи да застудява. Облачността ще е променлива, само в отделни планински райони ще превалява съвсем слаб сняг. Минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, по Черноморието – около минус 2°, а максималните – между минус 8° и минус 3°, в крайните северозападни и югоизточни райони – около 0°.

