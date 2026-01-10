България

Жълт и оранжев код за опасно време: Поледици, сняг и дъжд в събота

Максималните температури ще бъдат между 3° и 8°

10 януари 2026, 06:56
Лятото на 2025 г. – най-сухото в България, откакто се води статистика

Лятото на 2025 г. – най-сухото в България, откакто се води статистика
Фондация

Фондация "Шаро" събира старите стотинки за грижа за бездомни животни
Разследват изплатена печалба в казино с фалшиви евро

Разследват изплатена печалба в казино с фалшиви евро
Банките ще работят извънредно в събота за обмяна на левове в евро

Банките ще работят извънредно в събота за обмяна на левове в евро
Цяла България е предупредена! Опасно време - сняг, дъжд и поледици в събота

Цяла България е предупредена! Опасно време - сняг, дъжд и поледици в събота
Президентът Румен Радев обяви кога ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС

Президентът Румен Радев обяви кога ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС
МВР обяви новите правила за спиране с тайни коли

МВР обяви новите правила за спиране с тайни коли
Новата задължителна ваксина срещу варицела – всичко, което родителите трябва да знаят

Новата задължителна ваксина срещу варицела – всичко, което родителите трябва да знаят

В нимание, поледица и обилни валежи! Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт и оранжев код за опасно време за събота, 10 януари. Очакват се дъжд, сняг и условия за поледици в почти цялата страна, като най-сериозни проблеми се предвиждат в югозападните и северните райони.

В събота ще е облачно с валежи. През нощта на много места в Западна България ще завали дъжд и сняг, ще има условия за поледици. До края на деня валежите от дъжд ще обхванат цялата страна и значителни по количество ще са в крайните южни райони. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад, в Източна България от север-североизток. С него ще нахлува студен въздух. Късно след обяд в Североизточна България дъждът ще премине в сняг, там и в Подбалкана ще се образуват поледици.

Минималните температури ще бъдат между минус 3° и , в София – около минус 3°.

Максималните температури ще бъдат междуи , в София – около 3°.

Източник: НИМХ

Предупреждение за опасно време с оранжев код е обявено за областите: 

София-област → оранжев код за дъжд и сняг
Перник → оранжев код за дъжд и сняг
Кюстендил → оранжев код за дъжд и сняг
Видин → оранжев код за дъжд и сняг
Монтана → оранжев код за дъжд и сняг
Враца → оранжев код за дъжд и сняг
Ловеч → оранжев код за дъжд и сняг
Велико Търново → оранжев код за дъжд и сняг
Габрово → оранжев код за дъжд и сняг
Русе → оранжев код за дъжд и сняг
Силистра → оранжев код за дъжд и сняг
Разград → оранжев код за дъжд и сняг
Шумен → оранжев код за дъжд и сняг
Търговище → оранжев код за дъжд и сняг
Бургас → оранжев код за дъжд 
Ямбол → оранжев код за дъжд 
Хасково → оранжев код за дъжд 
Кърджали →  оранжев код за дъжд 
Смолян → оранжев код за дъжд 

Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за областите: 

Плевен → жълт код за дъжд, опасност от поледици
Варна →  жълт код за дъжд, опасност от поледици
Добрич →  жълт код за дъжд, опасност от поледици
Сливен → жълт код за дъжд, опасност от поледици
Стара Загора → жълт код за дъжд, опасност от поледици
Пловдив →жълт код за дъжд, опасност от поледици
Благоевград → жълт код за дъжд, опасност от поледици
Пазарджик → жълт код за дъжд, опасност от поледици

Източник: НИМХ

Предупрежденията на НИМХ за опасни явления:

Жълт код при сняг и лед – Бъдете внимателни в райони с обширни снежни покривки и заледени пътища. Възможни са ограничения при дейности на открито. Внимавайте при ходене, колоездене или шофиране по заледени повърхности.

Жълт код при дъжд – Бъдете внимателни за локални наводнения, които може да засегнат отделни райони. Възможни са прекъсвания на дейности на открито, както и затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Оранжев код при сняг и лед – Бъдете готови за сериозни проблеми в райони с обширни снежни покривки и лед, които могат да нарушат наземния, железопътния и въздушния транспорт, както и дейностите на открито.

Оранжев код при дъжд – Бъдете готови да се предпазите, заедно с вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и транспортната мрежа, прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната система, както и необходимост от частична евакуация. Опасностите при шофиране включват намалена видимост и аквапланинг.

Вижте в нашата галерия: Студената красота на зимата

Студената красота на зимата
14 снимки
зима
зима
зима студ
зима

В планините ще е облачно и с валежи от сняг, значителни в масивите от Югозападна България. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад, след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около , на 2000 метра - около минус 3°.

По Черноморието ще е облачно с валежи от дъжд. Ще духа умерен, временно силен югозападен вятър, който до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8°-12°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане ще се понижава и ще бъде значително по-ниско от средното за месеца.

В неделя в по-голямата част от страната валежите ще продължат, в Северна България и в планините снежната покривка ще нараства. С умерен и силен северозападен, в Източна България все още север-североизточен вятър в планините, по планинските проходи и в североизточните райони ще се създадат условия за навявания и образуване на преспи. Ще застудява - температурите в югоизточните райони ще са с малък денонощен ход, а в останалата част от страната през деня ще се понижават и към 14 часа ще са от минус 4°минус 5° в Североизточна България до 3°-4° в отделни райони в Горнотракийската низина.

Източник: НИМХ

В понеделник вятърът малко ще отслабне, но от северозапад ще продължи да застудява. Облачността ще е променлива, само в отделни планински райони ще превалява съвсем слаб сняг. Минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, по Черноморието – около минус 2°, а максималните – между минус 8° и минус 3°, в крайните северозападни и югоизточни райони – около .

Източник: НИМХ

Пълна прогноза за времето в страната можете да намерите в Sinoptik.bg

Източник: НИМХ     
Опасно време Метеорологична прогноза Жълт код Оранжев код Поледици Сняг Дъжд НИМХ Валежи Застудяване
Последвайте ни
Жълт и оранжев код за опасно време: Поледици, сняг и дъжд в събота

Жълт и оранжев код за опасно време: Поледици, сняг и дъжд в събота

Тръмп: САЩ трябва да притежават Гренландия, за да възпират Русия и Китай

Тръмп: САЩ трябва да притежават Гренландия, за да възпират Русия и Китай

Посланикът на Украйна във Вашингтон: Има украински граждани на борда на завзетия от САЩ танкер

Посланикът на Украйна във Вашингтон: Има украински граждани на борда на завзетия от САЩ танкер "Бела-1"

Милионер планира да постигне безсмъртие до 2039 г.

Милионер планира да постигне безсмъртие до 2039 г.

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
За пръв път от 1974 г. насам: Mercedes e „Автомобил на годината в Европа“

За пръв път от 1974 г. насам: Mercedes e „Автомобил на годината в Европа“

carmarket.bg
Какво реши правителството за
Ексклузивно

Какво реши правителството за "Сребърния фонд"

Преди 11 часа
Турция: Най-близо сме до мир в Украйна от всякога
Ексклузивно

Турция: Най-близо сме до мир в Украйна от всякога

Преди 8 часа
Ширин Ебади алармира за клане в Иран, хората оставени без връзка
Ексклузивно

Ширин Ебади алармира за клане в Иран, хората оставени без връзка

Преди 10 часа
Фирма, близка до Тръмп, взема лития на Украйна
Ексклузивно

Фирма, близка до Тръмп, взема лития на Украйна

Преди 9 часа

Виц на деня

- Боли ме зъб. - Да ти 50 грама ракийка? - Боли ме повече.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Гренландски партии: Не искаме да бъдем американци

Гренландски партии: Не искаме да бъдем американци

Свят Преди 7 минути

Политическите сили призоваха САЩ да престанат с „презрителното си отношение към Гренландия“

Протести срещу ICE продължават след фаталната стрелба в Минеаполис

Протести срещу ICE продължават след фаталната стрелба в Минеаполис

Свят Преди 13 минути

37-годишна американска гражданка Рене Гуд беше простреляна в колата си по време на операция на Службата за имиграция и митнически контрол в сряда

Лидерът на ФАРК призовава за единство срещу американския интервенционизъм

Лидерът на ФАРК призовава за единство срещу американския интервенционизъм

Свят Преди 33 минути

Сянката на интервенционисткия орел надвисва над всички, каза Иван Мордиско

Южнокорейски дрон е навлязъл във въздушното пространство на КНДР

Южнокорейски дрон е навлязъл във въздушното пространство на КНДР

Свят Преди 40 минути

Южнокорейските власти „никога няма да избегнат отговорността за ескалацията на напрежението“

<p>Геополитически разлом: Иран обвини&nbsp;САЩ в подклаждане на хаос</p>

Иран обвини САЩ за насилието на протестите пред Съвета за сигурност на ООН

Свят Преди 55 минути

Иран осъжда "продължаващото, незаконно и безотговорно поведение на САЩ"

БСП избира нов състав на Изпълнителното си бюро

БСП избира нов състав на Изпълнителното си бюро

България Преди 1 час

"Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност"

<p>САЩ ще решават кои петролни компании могат да инвестират във Венецуела</p>

Тръмп: САЩ ще решават кои петролни компании могат да инвестират във Венецуела

Свят Преди 1 час

Добивът на петрол във Венецуела спадна под един милион барела на ден

<p>CES 2026 ни показа, че AI излиза от виртуалния свят</p>

CES 2026 ни показа, че AI излиза от виртуалния свят и навлиза във физическия

Технологии Преди 1 час

Най-голямото изложение за електроника тази година отправи ясно послание. Изкуственият интелект вече не се "събира" само в смартфоните и е готов да навлезе в реалния свят чрез все повече умни системи, роботи и дори автомобили, за да е навсякъде

Кой не трябва да яде авокадо: Разберете дали сте в списъка

Кой не трябва да яде авокадо: Разберете дали сте в списъка

Любопитно Преди 1 час

Авокадото се счита за здравословен плод, богат на здравословни мазнини, витамини и минерали

Защо Великобритания забрани рекламите на тези храни

Защо Великобритания забрани рекламите на тези храни

Свят Преди 1 час

Във Великобритания отдавна има данък върху захарта и захарните изделия, а сега влезе в сила и нова мярка за борба срещу затлъстяването

"Хитра и проницателна": Какво се знае за съпругата на Мадуро

"Хитра и проницателна": Какво се знае за съпругата на Мадуро

Свят Преди 1 час

Силия Флорес от години е най-влиятелната жена във венецуелската политика

Как Мариупол стана сцена на руско пропагандно шоу

Как Мариупол стана сцена на руско пропагандно шоу

Свят Преди 1 час

Стотици деца, жени и възрастни бяха потърсили убежище в театъра на Мариупол през 2022 г., за да се спасят от руските бомби

Експлозия в жилищна сграда в Мадрид, жертва и ранени

Експлозия в жилищна сграда в Мадрид, жертва и ранени

Свят Преди 9 часа

Пожарникари пропълзяваха през отломките, за да извадят оцелелите

Момче нападна съученичка с нож в Словения

Момче нападна съученичка с нож в Словения

Свят Преди 10 часа

Пострадалата ученичка е била приета в болница

Страшни бури удариха Франция, Германия и Великобритания

Страшни бури удариха Франция, Германия и Великобритания

Свят Преди 12 часа

Стотици хиляди останаха без ток

Русия благодари на САЩ, че са освободили двама руснаци

Русия благодари на САЩ, че са освободили двама руснаци

Свят Преди 12 часа

Всичко от днес

От мрежата

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg
1

Зима: Валежи от дъжд и сняг

sinoptik.bg
1

НИМХ отчете най-сухото лято в историята

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 10 януари, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 10 януари, събота

Edna.bg

Милуоки срази Лейкърс, Оклахома Сити се наложи над Мемфис

Gong.bg

ЦСКА заминава за Турция с 25 футболисти

Gong.bg

Зимен уикенд: Валежи от дъжд и сняг

Nova.bg

БСП избира нов състав на Изпълнителното си бюро

Nova.bg