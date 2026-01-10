21% от германците са обмисляли да напуснат страната

Свят

Най-честата мотивация е надеждата за по-добър живот, както посочват около половината от обмислящите да напуснат Германия

10 януари 2026, 15:34
Източник: iStock

Е дин на всеки петима души в Германия заявява, че е обмислял да напусне страната, сочи проучване на Германския център за изследване на интеграцията и миграцията, цитирано от ДПА. 

Сред анкетираните 21 процента са посочили, че са мислили за емиграция. Сред германците без мигрантски произход делът е 17 процента, докато тези, които сами са имигрирали в Германия, са два пъти по-склонни да обмислят да напуснат страната (34 процента).

Най-честата мотивация е надеждата за по-добър живот, както посочват около половината от обмислящите да напуснат Германия. Хората с мигрантски произход често споменават и случаи на дискриминация.

Конкретните планове за емиграция обаче са редки: само 2 процента имат намерение да се преместят в чужбина в рамките на една година. 

През 2024 г. 1,2 милиона души са напуснали Германия, сочат данни на Федералната статистическа служба.

В проучването се отбелязва, че в публичните дебати по въпросите на имиграцията често се пренебрегва фактът, че хората редовно напускат Германия - тенденция, която се отразява на демографското развитие и недостига на работна ръка в страната. 

Най-висока е склонността към емиграция сред хората с семейни връзки в Турция, Близкия изток и Северна Африка (39 процента), следвани от имигрантите от бившия Съветски съюз (31 процента) и други страни от ЕС (28 процента).

Изследването е обхванало 2933 души и е проведено от лятото на 2024 г. до лятото на 2025 година. 

Източник: Елена Савова/БТА    
