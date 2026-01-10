Свят

Лавина уби двама скиори във Френските Алпи

Мъжете са били погребани под около 2,5 метра сняг

10 януари 2026, 22:45
Лавина уби двама скиори във Френските Алпи
Източник: iStock

Д вама френски скиори, карали извън обозначените писти, загинаха, след като бяха затрупани от лавина във Вал д’Изер във Френските Алпи, предаде АФП.

Мъжете са били погребани под около 2,5 метра сняг. Хора от групата им са подали сигнал, но спасителите не са успели да ги съживят, след като са достигнали до тях. Метеоролозите във Франция бяха издали предупреждение за висок риск от лавини през уикенда, с ниво четири от пет по европейската скала за лавинна опасност.

Скиорите не са разполагали с лавинни предаватели и са били локализирани единствено благодарение на мобилните си телефони. Спасителните екипи са претърсвали снежната маса в район с размери около 10 на 15 метра, за да ги открият. |

Източник: БГНЕС    
френски скиори лавина Вал д Изер Френски Алпи извънпистово каране смъртен случай лавинна опасност спасителна операция затрупани от сняг без лавинни предаватели
Последвайте ни

По темата

Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп

Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп

Лавина уби двама скиори във Френските Алпи

Лавина уби двама скиори във Френските Алпи

Джиджи Хадид изненада с черна коса (СНИМКИ)

Джиджи Хадид изненада с черна коса (СНИМКИ)

След еврото: Къде са реалните рискове за икономиката според БНБ

След еврото: Къде са реалните рискове за икономиката според БНБ

pariteni.bg
Mazda лансира втори китайски електромобил, за да се конкурира с Model Y

Mazda лансира втори китайски електромобил, за да се конкурира с Model Y

carmarket.bg
Какво реши правителството за
Ексклузивно

Какво реши правителството за "Сребърния фонд"

Преди 1 ден
Турция: Най-близо сме до мир в Украйна от всякога
Ексклузивно

Турция: Най-близо сме до мир в Украйна от всякога

Преди 23 часа
Ширин Ебади алармира за клане в Иран, хората оставени без връзка
Ексклузивно

Ширин Ебади алармира за клане в Иран, хората оставени без връзка

Преди 1 ден
Фирма, близка до Тръмп, взема лития на Украйна
Ексклузивно

Фирма, близка до Тръмп, взема лития на Украйна

Преди 1 ден

Виц на деня

- Боли ме зъб. - Да ти 50 грама ракийка? - Боли ме повече.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

България Преди 1 час

Скалите са блокирали и двете пътни ленти, като към момента преминаването на автомобили е напълно невъзможно

Доналд Тръмп подписа указ за защита на венецуелските активи

Доналд Тръмп подписа указ за защита на венецуелските активи

Свят Преди 1 час

Целта е те да бъдат предпазени от евентуални съдебни решения или искове на длъжници

Задържаха мъж за фалшиви евро в Монтанско

Задържаха мъж за фалшиви евро в Монтанско

България Преди 2 часа

Всичко се случва в бензиностанция във Вълчедръм, където 21-годишен служител в продължение на три нощни смени е успял да смени три банкноти по 50 евро

Снимката е илюстративна

8 странни факта за човешкото тяло, които никога не сте чували

Любопитно Преди 3 часа

Ето осем странни истини, които ще ви изненадат, а някои от тях може и да ви отвратят

Шестима убити при стрелба в Мисисипи, има задържан

Шестима убити при стрелба в Мисисипи, има задържан

Свят Преди 4 часа

Според NBC News е имало стрелба на три места

Арестуваха актьора Джан Яман в Истанбул заради наркотици

Арестуваха актьора Джан Яман в Истанбул заради наркотици

Свят Преди 4 часа

При акцията са били претърсени девет нощни клуба и един хотел и са арестувани общо седем души, включително Джан Яман и актрисата Селен Гьоргузел

Затвориха АМ "Марица" заради преобърнал се тир край Хасково

Затвориха АМ "Марица" заради преобърнал се тир край Хасково

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал днес малко преди 16:00 часа при км 33 край Хасково в посока Пловдив

Актьор от „Сам у дома“ глобен за опит да наеме проститутка в хотел

Актьор от „Сам у дома“ глобен за опит да наеме проститутка в хотел

Свят Преди 4 часа

Даниел Стърн е бил санкциониран за предполагаем опит да се свърже с ескорт по време на празничния сезон

Рене Гуд

Ново видео показва момента преди агент на ICE да застреля Рене Гуд в Минеаполис

Свят Преди 5 часа

Кадрите показват конфронтацията между Гуд и полицая, който по-късно е идентифициран като Джонатан Рос

Престолонаследникът в изгнание, който иска да промени Иран: Кой е Реза Пахлави?

Престолонаследникът в изгнание, който иска да промени Иран: Кой е Реза Пахлави?

Свят Преди 6 часа

Реза Пахлави подтикна протестите в Иран, като помогна да превърне това, което започна като недоволство от отслабената икономика на Ислямската република, в сериозна заплаха за теократичния режим в страната

БСП насрочи извънреден конгрес за 7 и 8 февруари

БСП насрочи извънреден конгрес за 7 и 8 февруари

България Преди 7 часа

Решението бе взето след близо тричасово заседание на Националния съвет на БСП на ул. "Позитано" 20 в столицата

Йеменският ЮПС отрече съобщенията за саморазпускане

Йеменският ЮПС отрече съобщенията за саморазпускане

Свят Преди 7 часа

Вчера делегат на ЮПС, участващ в преоговори в Рияд, заяви по саудитската телевизия, че групировката се разпуска

21% от германците са обмисляли да напуснат страната

21% от германците са обмисляли да напуснат страната

Свят Преди 7 часа

Най-честата мотивация е надеждата за по-добър живот, както посочват около половината от обмислящите да напуснат Германия

Сирийската армия твърди, че е превзела квартал "Шейх Максуд" в Алепо

Сирийската армия твърди, че е превзела квартал "Шейх Максуд" в Алепо

Свят Преди 7 часа

Сняг вали в Родопите

Сняг вали в Родопите

България Преди 8 часа

Призовават се шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

Синът на сваления ирански шах призова протестиращите да се "подготвят за превземане"

Синът на сваления ирански шах призова протестиращите да се "подготвят за превземане"

Свят Преди 8 часа

Синът на шаха определи като "великолепен" броя на участниците в протестните прояви в Иран

Всичко от днес

От мрежата

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

dogsandcats.bg

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg
1

Зима: Валежи от дъжд и сняг

sinoptik.bg
1

НИМХ отчете най-сухото лято в историята

sinoptik.bg

Какво най-често питаха хората ChatGPT през 2025 г.?

Edna.bg

„Прокълнатата“ година на Огнения Кон: Защо 2026 тревожи астролози и разбива древни табута

Edna.bg

Жирона стигна до минимален успех над Осасуна

Gong.bg

Специя и Петко Христов продължават да пропадат

Gong.bg

Голямо свлачище затвори пътя Девин–Смолян

Nova.bg

Паднало дърво блокира движението на "Петрохан"

Nova.bg