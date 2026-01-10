Лавина уби двама скиори във Френските Алпи

Д вама френски скиори, карали извън обозначените писти, загинаха, след като бяха затрупани от лавина във Вал д’Изер във Френските Алпи, предаде АФП.

Leurs amis ont donné l’alerte, inquiets de ne pas les voir revenir : deux skieurs meurent dans une avalanche lors d’une sortie hors piste https://t.co/V4gfurkJhO — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) January 10, 2026

Мъжете са били погребани под около 2,5 метра сняг. Хора от групата им са подали сигнал, но спасителите не са успели да ги съживят, след като са достигнали до тях. Метеоролозите във Франция бяха издали предупреждение за висок риск от лавини през уикенда, с ниво четири от пет по европейската скала за лавинна опасност.

Скиорите не са разполагали с лавинни предаватели и са били локализирани единствено благодарение на мобилните си телефони. Спасителните екипи са претърсвали снежната маса в район с размери около 10 на 15 метра, за да ги открият. |