Кардиолог: Зимата е стрес тест за сърцето, внимавайте с храненето

"Няколко килограма отгоре не са проблем, но затлъстяването е риск за сърцето", предупреди лекарят

10 януари 2026, 10:36
З имният сезон е стрес тест за нашето тяло. Особено за хора, които са с определени рискови фактори или с установени сърдечни заболявания. Съветваме хората да си останат вкъщи при по-студено време - основно по-възрастните, които са със сърдечна недостатъчност, хронични, дългогодишни сърдечни заболявания. Това заяви в студиото на NOVA  кардиологът д-р Танер Шахин, давайки препоръки към пациентите с проблеми със сърцето на фона на рязкото застудяване. 

По думите му трябва да следим и с какво се храним и какво пием - включително алкохол, в студеното време. "Храненето променя нашата биохимия и хемодинамика. Променя се активността на сърдечно-съдовата система, защото храненето е процес, при който трябва да се изпрати доста голямо количество кръв към храносмилателната система, за да може тя да функционира", обясни той. 

Източник: iStock/Getty Images

Кардиологът посочи още, че физическата активност в студено време също натоварва сърцето. "Първо, съдовете се свиват заради ниските температури и се повишава кръвното налягане. Освен това се учестява сърдечната дейност, т.е. пулсът се увеличава. В комбинация с физическа активност в този момент -  може да бъде тласък за сърдечен проблем", подчерта той. 

Как да опазим сърцето здраво през зимата: 4 съвета от кардиолози

По отношението на каляването в студеното време - той беше категоричен, че "съществува подобно нещо по отношение на имунната система". И даде пример със скандинавските държави, където хората оставят децата си в количките навън в снега. "За имунната система това има своята логика. Но ако говорим за каляване на сърцето, там нещата са по-различни. Спортът е активност, която е прекрасна и няма нужда от специално предписание – всеки може да спортува. Така че каляването на сърцето става основно чрез спорт и начин на живот", посъветва той. 

Защо сърдечните болки се появяват по-често през зимата?

На въпрос влияе ли затлъстяването на сърцето - той беше категоричен, че "няколко килограма отгоре сами по себе си не са проблем". "Но много често хората се оценяват субективно. Казват си: „Аз съм добре, не съм качил много килограми“. Истината е, че все повече данни показват, че изчисляването на индекса на телесната маса - така нареченият Body Mass Index, е важен етап, за да преценим дали имаме наднормено тегло. Не става дума само за наднормено тегло – то е състояние преди затлъстяването", посочи кардиологът. 

Източник: iStock

По думите му наднорменото тегло не е толкова голям проблем, колкото затлъстяването – първа, втора и трета степен, на които задължително трябва да се обърне внимание. "До голяма степен българинът става все по-затлъстял. Водим съвременен начин на живот - обездвижване, неправилно хранене - и това води до този резултат. Има едно много просто правило - ако имате корем, който ясно се оформя и се подава, най-вероятно вървите в посока към затлъстяване и е добре да си обърнете внимание", обясни доктор Шахин. 

И посочи решение на проблема - спорт, движение и правилно хранене.

Вижте в нашата галерия: 5 хранителни навика, които ще пазят сърцето ви

5 хранителни навика, които ще пазят сърцето ви
5 снимки
Източник: NOVA    
