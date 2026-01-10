Свят

Актьор от „Сам у дома“ глобен за опит да наеме проститутка в хотел

Даниел Стърн е бил санкциониран за предполагаем опит да се свърже с ескорт по време на празничния сезон

10 януари 2026, 18:13
Актьор от „Сам у дома“ глобен за опит да наеме проститутка в хотел
Източник: Getty Images

А ктьорът Даниел Стърн, познат на милиони зрители с ролята си на Марв Мърчинс в култовия коледен филм „Сам вкъщи“ (1990), е бил санкциониран за предполагаем опит да се свърже с ескорт по време на празничния сезон.

Според информация на TMZ, Стърн е получил глоба за привличане на проститутка в хотел в Калифорния на 10 декември, пише New York Post.

68-годишният актьор не е бил задържан по случая. В Калифорния предлагането на услуги за проституция е престъпление и при осъдителна присъда нарушителите могат да бъдат наказани с до шест месеца лишаване от свобода или глоба в размер до 1000 долара.

Инцидентът е станал само дни преди да стане известно, че на Стърн е било възложено да помогне с декорацията на прочутия дом, в който е заснет филмът, в предградието на Чикаго – Уинетка, Илинойс.

„Получих обаждане от хората, които притежават къщата от „Сам вкъщи““, каза 68-годишният Стърн пред People по време на интервю, публикувано в навечерието на Коледа. „Аз съм скулптор и ме попитаха дали бих направил скулптура за къщата. Така че създавам скулптура на мен и паяка.“

Произведението ще бъде препратка към прочутата сцена на домашното преследване, в която героите на Стърн и Джо Пеши се опитват да заловят Кевин – персонажа на Маколи Кълкин, но постоянно са възпрепятствани от изобретателните капани, които момчето им е заложило.

В една от най-запомнящите се сцени Кълкин поставя голяма тарантула върху лицето на Стърн, който реагира с вик в стил „Психо“.

„Което ще бъде малко шантаво“, каза той. „Така че ще бъда в къщата на „Сам вкъщи“, онзи паяк, както и да се казваше, Чарли, ще бъде увековечен в бронз.“

Стърн, който от години е напуснал Холивуд и се е преместил в ранчо във Вентура, Калифорния, за да се посвети на изкуството си, разкрива, че скулптурата ще бъде първият му автопортрет.

Актьорът отново влиза в образа на Марв в продължението „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“, където заедно с Джо Пеши преименуват престъпното си дуо на „лепкави бандити“.

През октомври Стърн е бил откаран по спешност в болница в окръг Вентура след възникнал медицински проблем, но впоследствие е бил изписан и „сега се чувства добре“, съобщи негов представител.

До момента актьорът не е коментирал публично нито наложената глоба, нито хоспитализацията си.

Даниел Стърн Сам вкъщи Марв Мърчинс Проституция Глоба Калифорния Актьор Скулптура Уинетка Илинойс Хоспитализация
