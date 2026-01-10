България

Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

Скалите са блокирали и двете пътни ленти, като към момента преминаването на автомобили е напълно невъзможно

10 януари 2026, 21:56
Свлачище затвори пътя Девин – Смолян
Източник: NOVA

П аднала скална маса затвори пътя от Девин към Смолян в участъка между селата Широка лъка и Стойките. Това съобщи директорът на Областното пътно управление (ОПУ) – Смолян Марин Кушев.

По думите му скалите са блокирали и двете пътни ленти, като към момента преминаването на автомобили е напълно невъзможно. Инцидентът е станал в следобедните часове, а на място ще бъдат насочени екипи за разчистване.

„Ще направим всичко възможно още тази вечер пътят да бъде отворен, тъй като това е основна пътна артерия между Девин и Смолян“, заяви Кушев. Той е на път към мястото на свличането, за да се запознае с обстановката и да координира действията по разчистването.

Обходният маршрут е Смолян - Чепеларе - Асеновград - Кричим - Девин и обратно.

Заради снеговалеж и почистване на пътното платно е въведено ограничение за товарни автомобили през прохода Превала.

Източник: Елена Павлова/БТА    
