Престолонаследникът в изгнание, който иска да промени Иран: Кой е Реза Пахлави?

Реза Пахлави подтикна протестите в Иран, като помогна да превърне това, което започна като недоволство от отслабената икономика на Ислямската република, в сериозна заплаха за теократичния режим в страната

10 януари 2026, 16:28
Престолонаследникът в изгнание, който иска да промени Иран: Кой е Реза Пахлави?
Източник: Getty Images

Д окато иранските лидери са изправени пред сериозно предизвикателство към властта си под формата на национални антиправителствени протести, престолонаследникът в изгнание на страната се опитва да се утвърди като ключова фигура в бъдещето на родината си, пише Sky News.

65-годишният Реза Пахлави мобилизира протестиращите в четвъртък вечерта, като помогна да се превърне това, което започна като недоволство от отслабената икономика на Ислямската република, в легитимна заплаха за теокрацията на страната.

Но кой е г-н Пахлави, защо живее извън Иран вече близо 50 години и какви са шансовете му да ръководи страната в бъдеще?

  • Кой е престолонаследникът Реза Пахлави?

Пахлави е роден на 31 октомври 1960 г. и израства в лукс като престолонаследник на баща си – шах Мохамед Реза Пахлави, който наследява трона от своя баща, армейски офицер, завзел властта с подкрепата на Обединеното кралство.

Властта на бащата на г-н Пахлави е укрепена от подкрепен от ЦРУ преврат през 1953 г., след което той продължава да работи в тясно сътрудничество със Съединените щати.

Младият престолонаследник дори е свирил рок музика в двореца Ниаваран по време на посещението на тогавашния американски президент Джими Картър в Техеран в навечерието на Нова година, според биограф на баща му.

  • Но проблемите предстояха за Паунския трон: Ислямската революция

Въпреки че се възползва от покачващите се цени на петрола през 70-те години на миналия век, управлението на шаха е белязано от икономическо неравенство и страхове около неговата разузнавателна служба SAVAK, която става известна с репресиите и изтезанията на политически дисиденти.

Милиони излизат на протести срещу шаха, който е възпрепятстван от неспособността си да действа решително и от лошите решения, които взема, докато тайно се бори с рак в терминален стадий.

Година след като престолонаследникът Реза напуска Иран, за да се обучава за пилот във военновъздушна база в Тексас през 1978 г., баща му бяга от страната в началото на Ислямската революция, при която шиитски духовници установяват теократичното управление на Иран.

След смъртта на баща му кралският двор в изгнание обявява, че г-н Пахлави е поел титлата шах на 31 октомври 1980 г. – на своя 20-и рожден ден.

  • Опити за влияние през близо пет десетилетия в изгнание

Г-н Пахлави се е опитвал да упражнява влияние в Иран през почти пет десетилетия в изгнание, като е живял предимно в Съединените щати – в Лос Анджелис и Вашингтон.

През 1986 г. „Вашингтон пост“ съобщава, че ЦРУ е предоставило на съюзниците на принца „миниатюрен телевизионен предавател за 11-минутно тайно излъчване“ на г-н Пахлави, който е пиратски копирал сигнала на две станции в Ислямската република Иран.

По време на предаването той казва: „Ще се върна и заедно ще проправим пътя за щастието и просперитета на нацията чрез свободата.“

Г-н Пахлави запазва присъствието си в дебатите за бъдещето на Иран чрез видеоклипове в социалните мрежи, докато новинарски канали на фарси подчертават призивите му за по-нататъшни протести.

  • Какви са неговите идеи за бъдещето на Иран?

През последните години г-н Пахлави лансира идеята, че Иран може да се превърне в конституционна монархия – възможно е дори с избран, а не наследствен владетел, като подчертава, че решението трябва да бъде взето от иранците.

Въпреки че иранските монархисти в изгнание мечтаят за завръщането на династията на г-н Пахлави, опитите му да спечели по-широка обществена подкрепа са възпрепятствани от няколко фактора. Сред тях са лошите спомени за живота при управлението на баща му, опасенията, че той и семейството му са откъснати от съвременния Иран, както и фактът, че по-младите поколения в страната са родени десетилетия след края на управлението на шаха.

Той е критикуван и за подкрепата си за Израел, особено след 12-дневната война между Израел и Иран през юни миналата година. През 2023 г. той се среща с премиера Бенямин Нетаняху в Израел, а страната от своя страна му оказва подкрепа.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заявява, че засега не е склонен да се срещне с г-н Пахлави, като намеква, че изчаква да види изхода от протестите, преди да подкрепи лидер на опозицията. Макар резултатът от протестите в Иран тепърва да предстои да се изясни, не е ясно дали демонстрантите, скандиращи послания в подкрепа на шаха, подкрепят лично г-н Пахлави или по-скоро изразяват носталгия по времето преди Ислямската революция в страната.

