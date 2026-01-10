България

Иван Иванов е избран за Най-добър млад спортист на България за 2025 година

В 14-ото издание на допитването се включиха рекордните 132-ма представители на медиите

10 януари 2026, 14:16
Ш ампионът на сингъл при юношите на "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ по тенис Иван Иванов беше избран за Най-добър млад спортист на България за 2025 година в анкетата на специазирания сайт за детско-юношески спорт Viasport.bg. 

В 14-ото издание на допитването се включиха рекордните 132-ма представители на медиите, а точки за класацията получиха 56 индивидуални състезатели до 19 години, четири отбора и петима треньори на подрастващи.

На второ място е волейболистът Симеон Николов,сребърен медалист с националния тим на България от Световното първенство за мъже, а трети се нареди автомобилният състезател Никола Цолов, вицешампион във Формула 3, с ценен принос за първата титла при конструкторите на Кампос Рейсинг в историята и още много други талантливи български спортисти.

Победителката от миналата година и двукратна европейска вицешампионка на прескок Валентина Георгиева се нареди на седмо място.

Радев удостои с почетни плакети тенисистите Иван Иванов и Александър Василев

Събитието беше уважено от легенди на българския спорт и президенти на федерации, сред които Йордан Йовчев, Ивет Лалова, Николай Иванов, Любомир Ганев, Красимир Дунев, Римен Стоилов и други.

Отбор на годината е националният тим по волейбол за девойки до 19 години с треньор Атанас Петров, който стана световен шампион в тази възрастова група.

Петров беше избран за треньор на годината и беше награден от избраната за председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева.

Призът "Воля за победа" беше присъден на футболиста от школата на ЦСКА Антон Толев, който беше намушкан от агресивен мъж в новогодишната нощ в началото на 2025-а.

🎾Браво, шампионе! 16-годишният Иван Иванов спечели "Уимбълдън"

На церемонията специално отличие „Баскетболен вдъхновител“ на името на баскетболиста от близкото минало Спас Натов бе връчен на треньора в Ямбол Здравко Янчев. Той получи наградата от президента на БФ Баскетбол Георги Глушков, който днес празнува рожден ден.

Основателят на „Героите на бъдещето“ Божидар Къртунов избра младата състезателка по сноуборд Малена Замфирова за носител на специалната награда, която се връчва за състезател, който с действията и поведението си на и извън спортното поле дава положителен пример за подражание.

Специален приз за първи път в историята на анкетата беше връчен на федерацията по волейбол, която беше избрана за най-добра в работата си с подрастващите през годината. Той е учреден от Асоциацията на българските спортни федерации (АБСФ). Отличието получи президентът на БФ Волейбол Любомир Ганев от Иван Ценов, председател на Асоциацията.

"Преди шест години в Управителния съвет решихме да заложим на работата с младите. За последните пет години имаме десет медала от големи първенства, девет от които при подрастващите. Благодаря на Министерството на спорта за подкрепата, на медиите, на феновете. . . Ние ще продължаваме да работим така, защото без работа с подрастващите няма как да се постигат такива резултати", каза Ганев.

  • Топ 10 на анкетата за Най-добър млад спортист на България: 
  1. Иван Иванов (тенис) 
  2. Симеон Николов (волейбол) 
  3. Никола Цолов (автомобилизъм) 
  4. Александър Василев (тенис) 
  5. Малена Замфирова (сноуборд) 
  6. Димана Иванова (волейбол) 
  7. Валентина Георгиева (спортна гимнастика) 
  8. Християн Касабов (лека атлетика) 
  9. Виктория Нинова (волейбол) 
  10. Калина Венева (волейбол)
