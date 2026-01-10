Свят

Русия атакува промишлена инфраструктура в Одески район

Няма данни за жертви и ранени

10 януари 2026, 14:06
Източник: iStock

Д ронове атакуваха тази сутрин промишлена инфраструктура в Одески район, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

В резултат на атаката на територията на пристанищното предприятие е повреден празен резервоар, а външната изолация на съоръжението се е запалила, се казва в съобщението на Кипер.

Руска атака с дронове срещу Одеса взе жертва, има и ранени

Всички съответни служби работят на терен.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.

Източник: БТА, Светлана Драгнева    
