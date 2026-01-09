Фирма, близка до Тръмп, взема лития на Украйна

У крайна е възложила добива на едно от най-перспективните си находища на литий на консорциум от инвеститори след търг за споразумение за споделяне на продукцията, стартирал през лятото. Това съобщи „Ню Йорк Таймс“, като се позовава на двама анонимни украински официални представители.

Правителството в Киев тепърва трябва официално да подпише договора, но решението на практика вече е взето от съответната правителствена комисия.

В консорциума, спечелил търга, влизат минната компания „ТехМет“, подкрепяна от правителството на САЩ, както и милиардерът Роналд С. Лаудър – близък съратник на американския президент Доналд Тръмп.

В отговор на запитване на „Киев Индипендънт“ от „ТехМет“ са отказали коментар. Украинското Министерство на икономиката и Държавният департамент на САЩ също не са отговорили на въпросите на изданието до момента на публикуване на информацията.

Консорциумът отдавна проявява интерес към неизползваното литиево находище „Добра“ в централната Кировоградска област. То е сред най-обещаващите минерални обекти на страната и съдържа между 80 и 105 милиона метрични тона литий, който е класифициран от САЩ като критично важен минерал заради употребата му в зелените технологии.

Киев официално откри търга за находището „Добра“ през август 2025 г., като още в ранната фаза „ТехМет“, беше смятана за вероятния победител. Причината е подкрепата, която компанията получава от Американската корпорация за международно финансиране на развитието (DFC) – правителствена агенция, създадена по време на първия мандат на Тръмп.

След встъпването на Тръмп в длъжност Киев активно представя природните си ресурси като привлекателна възможност за американския бизнес с цел да запази подкрепата на Вашингтон. Част от тази стратегия е и т.нар. сделка за редкоземните метали – споразумение от 2025 г., което предоставя преференциален достъп на американски инвеститори чрез Фонд за възстановяване на Украйна и САЩ, разработен съвместно с DFC. След месеци подготовка фондът започна да функционира в края на миналата година, а на 7 януари Украйна и САЩ откриха онлайн платформа за подаване на проектни предложения.

Украинските власти се надяват през тази година към фонда да бъдат привлечени три проекта, като критичните минерали са сред приоритетните сектори.

Президентът Володимир Зеленски засили акцента върху икономическия потенциал на страната на фона на продължаващите мирни преговори със западните партньори. Най-скоро Киев обяви мащабен „план за просперитет“ на стойност 800 млрд. долара, насочен към насърчаване на чуждестранните инвестиции. Макар подробностите все още да са ограничени, официалните изявления описват 10-годишна рамка с участието на Украйна, САЩ, Европейския съюз и партньорите от Г-7, чиято цел е мобилизирането на тези средства чрез комбинация от публични и частни инвестиции.