Задържаха мъж за фалшиви евро в Монтанско

Всичко се случва в бензиностанция във Вълчедръм, където 21-годишен служител в продължение на три нощни смени е успял да смени три банкноти по 50 евро

10 януари 2026, 20:06
С лужител на бензиностанция в Монтанско е подменил с фалшиви три евробанкноти от оборота. Те са открити в оборота на бензиностанцията преди отчет. Полицията вече е открила кой му е дал подправените пари, съобщава NOVA.

Освен това в служителя е открита голяма сума пари, като тепърва ще сe установи дали и те са фалшиви. 

Всичко се случва в бензиностанция във Вълчедръм, където 21-годишен служител в продължение на три нощни смени е успял да смени три банкноти по 50 евро. Пред екипа на NOVA 21-годишният отказа да коментира подробности.

„Мъжът признава и съдейства, открито е и лицето от Вълчедръм, което му ги е доставило, като се касае за четири банкноти. Четвъртата е пусната в обращение в един магазин и най-вероятно вече е в търговската мрежа, за съжаление“, посочи главен инспектор Георги Петков - който е началник на Районното управление в Лом.

Намерените фалшиви евробанкноти са иззети от полицията. Според органите на реда с много добро качество. Полицията стига и до друг мъж от Монтана, за когото се смята, че е дал фалшивите банкноти.

„В дома му също са намерени банкноти, които обаче тепърва предстои да се установи дали са неистински. Той обяснява, че с тези пари искал да си прави шега“, посочва Петков.

Жителите на Вълчедръм вече са особено внимателни при разплащане с евро - някои ги проверяват с флумастер. Ако бъде признат за виновен, мъжът, подменял фалшивите банкноти в бензиностанцията, може да получи между две и осем години лишаване от свобода.

фалшиви евробанкноти бензиностанция служител полиция Монтанско Вълчедръм подмяна на банкноти разследване фалшификация престъпление
