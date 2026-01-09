Какво реши правителството за "Сребърния фонд"

С ъс свое решение правителството в оставка прие дългосрочната инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система ("Сребърен фонд") и средносрочната стратегия за инвестиране на средствата му за периода 2026-2028 г. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Ще инвестират пари от Сребърния фонд в книжа

Двата документа са одобрени от Управителния съвет на Фонда и предвиждат запазване на прилагания досега консервативен подход за управление на активите, при спазване на принципите за надеждност, ликвидност и прозрачност. По този начин се гарантира минимизиране на негативните ефекти и проявите на волатилност на международните капиталови пазари. Това съответства на текущата пазарна среда и води до избягване на риска от намаляване средствата на Фонда, което е неприемливо от гледна точка на основната му функция, отбелязват от пресслужбата на Министерския съвет.

Най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на "Сребърния фонд" е тяхното депозиране в отделна сметка в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея, както е и досега. Приетите от правителството стратегически документи ще бъдат актуализирани ежегодно, в съответствие с икономическото развитие, пазарните показатели и промените в параметрите на държавната пенсионна система, направени вследствие на законови промени. С друго свое решение правителството в оставка избра Тодор Табаков от Българската търговско-промишлена палата за член на Управителния съвет на Фонда.

До 70% от Сребърния фонд ще се влагат в ДЦК

През август 2025 г. Министерският съвет избра Весела Караиванова-Начева за член на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система в качеството ѝ на управител на Националния осигурителен институт. Управителният съвет се състои от осем членове., като председател е министърът на финансите, а заместник-председател - министърът на труда и социалната политика.