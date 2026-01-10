Йеменският ЮПС отрече съобщенията за саморазпускане

Н ай-голямата йеменска сепаратистка групировка, Южният преходен съвет (ЮПС), отрече да се е саморазпускал, предаде Ройтерс, като се позова на публикация в "Екс".
До съобщението се стига на фона на противоречива информация относно съдбата на подкрепяната от Обединените арабски емирства структура.
Following an emergency meeting, the Southern Transitional Council rejects the so-called “dissolution announcement” and affirms that it is null and void, having been issued under coercion.— STCFEA - الخارجية الجنوبية (@STCFEA) January 10, 2026
Detention, forced statements, and the confiscation of documents strip any outcomes of… pic.twitter.com/UMO0VERtWQ
Вчера делегат на ЮПС, участващ в преоговори в Рияд, заяви по саудитската телевизия, че групировката се разпуска.
Разпространението и опровержението на подобни взаимноизключващи се твърдения е част от враждата между Саудитска Арабия и ОАЕ, чието противоборство в региона лъсна с пълна сила, след като миналия месец сепаратистките сили настъпиха към саудитската граница, превземайки две йеменски провинции.