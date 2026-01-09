Свят

Турция: Най-близо сме до мир в Украйна от всякога

Хакан Фидан: Споровете в Париж показват, че това е договор, който ще бъде подписан

9 януари 2026, 23:46
Турция: Най-близо сме до мир в Украйна от всякога
Източник: AP/БТА

Т урският министър на външните работи Хакан Фидан коментира преговорите между Русия и Украйна, протестите в Иран, както и антитерористичната операция в Алепо в специално интервю, което даде за турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“. 

Според него преговорите в Париж са показали, че мирът между Русия и Украйна е възможно най-близо. 

Защо Путин предпочете да си мълчи за свалянето на Мадуро

„В момента сме толкова близо, колкото никога досега. Но дали тази близост е онази, която трябва да бъде, ако търсим идеалния вариант?... Тук има един-два основни въпроса. Единият е свързан с териториални претенции. В момента 23 на сто от Донецка област не са под контрола на Русия. Руснаците казват, че той им принадлежи чрез техни референдуми и декларации, докато украинците казват, че това са техни земи и не биха ги дали. Този въпрос трябва да бъде решен. Около това има и други въпроси, но споровете в Париж показват, че това е договор, който ще бъде подписан“, заяви Хакан Фидан. 

Какво си казаха Ердоган и Путин

Министърът на външните работи на Турция очерта детайлите около евентуалния мирен договор и задълженията, биха поели страните, участниците и гарантите по него. 

„Това не е мирен договор, който ще бъде само между Русия и Украйна. В същото време той ще бъде и мирен договор между Европейския съюз и Русия. Има много членове, нормативни актове и допълнителни документи – как ще изглеждат европейската сигурност, гаранциите за сигурността на Украйна и какво би се случило, ако Русия отново я нападне. Европа има нужда от гаранциите на САЩ, за да постигне мир с Русия. САЩ казват, че по определени точки може да постигнат това, по други са по-сдържани, но в по-голямата си част отговарят на очаквания, стига да се стигне до прекратяване на огъня“, обясни Фидан.

Мелони: Време е ЕС да говори с Русия

Той подчерта, че има три основи въпроса по прекратяването на огъня. Сред тях са наблюдаването на спазването му, какви ще бъдат отбранителните способности на Украйна и ролята, която всяка страна ще заеме при подписването примирието. 

„Турция, гледайки всички планове, вижда, че има теми, разделени по суша, въздух и море…Частта с морето е свързана с Черно море, защото Украйна има само този излаз на море. Черно море и неговата сигурност са изключително важни и за нас и като най-голямата страна-член на НАТО, която има излаз към Черно море, тук Турция трябваше да поеме основната отговорност, защото и нашият президент беше дал своите указания на въоръжените сили по този въпрос. Ние като Министерство продължихме преговорите от тази точка. Сега, когато погледнем плановете, при едно мирно споразумение въпросът със сигурността на Черно море е поверен на Турция. Въпросите, свързани със сушата и въздуха, са разпределени между Франция и Великобритания“, заяви Фидан. 

Външният министър на Турция отново направи връзка между протестите в Иран и подстрекаването им от фактори извън страната. Според него Израел също се опитва да се възползва от тях.  

„Това което се случва, изпраща много силно послание към режима. Вярвам, че то ще бъде възприето. Има и изявления по този въпрос на президента Масуд Пезешкян, но категорично виждам, че няма да се стигне до резултата, който иска Израел. Иранският народ знае много добре срещу кого и по коя тема да се противопостави“, каза Фидан. 

Външният министър на Турция е на мнение, че Иран трябва да реши проблемите си със Запада чрез преговори и по този начин да елиминира преднината на Израел. Според него обаче при преговори Техеран често е поставян пред условия, на които няма как да се съгласи. 

Той подчерта, че мирът в региона минава през мира в Иран, както и че Турция неведнъж е завявала, че е време в Техеран да бъдат реалисти, да предприемат политика на разбирателство с другите страни около тях. Хакан Фидан препоръча миналото да бъде загърбено и да се гледа напред.  

По отношение на операцията на сирийското правителство в Алепо външният министър на Турция обвини сирийските кюрдски милиции в невъзможността да водят диалог без заплахи. 

„На човек му се иска да каже с чиста съвест: "Да, не бях прав в анализите, които направих през изминалата година!..." Но като човек, който е следил години наред терористичните организации, борил се е с тях и ги е анализирал, а когато е било необходимо, е говорил с тях при предишни мои длъжности, съм научил своите уроци и има неща, които знам“, коментира Фидан. 

Източник: БТА, Айше Сали    
Хакан Фидан Турция Мирен договор
