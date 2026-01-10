България

АПИ: 227 снегорина чистят, затворени са проходите "Превала" и "Троянски"

В следващите часове прогнозите са за влошаване на метеорологичната обстановка, като при необходимост броят на машините и екипите на терен ще се увеличава

10 януари 2026, 20:40
Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига
Задържаха мъж за фалшиви евро в Монтанско

Задържаха мъж за фалшиви евро в Монтанско
БСП насрочи извънреден конгрес за 7 и 8 февруари

БСП насрочи извънреден конгрес за 7 и 8 февруари
160 машини са в готовност за почистване на снега в София

160 машини са в готовност за почистване на снега в София
Кардиолог: Зимата е стрес тест за сърцето, внимавайте с храненето

Кардиолог: Зимата е стрес тест за сърцето, внимавайте с храненето
Колко ни струват необмислените туристически решения?

Колко ни струват необмислените туристически решения?
Жълт и оранжев код за опасно време: Поледици, сняг и дъжд в събота

Жълт и оранжев код за опасно време: Поледици, сняг и дъжд в събота
Лятото на 2025 г. – най-сухото в България, откакто се води статистика

Лятото на 2025 г. – най-сухото в България, откакто се води статистика

О бщо 227 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата са почистени, проходими при зимни условия и обстановката е спокойна, работата по третиране продължава. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили по пътя Шипково – Рибарица, както и през проходите "Превала" и "Троянски".

В следващите часове прогнозите са за влошаване на метеорологичната обстановка, като при необходимост броят на машините и екипите на терен ще се увеличава, обясниха от пътната агенция. 

Продължава обработката на настилките за осигуряване на безопасно пътуване на шофьорите. Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия, посочиха от АПИ и допълниха, че за повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника, призоваха от пътната агенция, като добавиха, че блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

По-рано днес от АПИ информираха, че на терен са били 101 снегопочистващи машини.

Източник: Александра Крумова/БТА    
Снегопочистване Републикански пътища Зимни условия АПИ Ограничения на движението Снеговалеж Пътна обстановка Шофьори Проходи Безопасност на движението
Последвайте ни
Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Джиджи Хадид изненада с черна коса (СНИМКИ)

Джиджи Хадид изненада с черна коса (СНИМКИ)

Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

Арестуваха актьора Джан Яман в Истанбул заради наркотици

Арестуваха актьора Джан Яман в Истанбул заради наркотици

След еврото: Къде са реалните рискове за икономиката според БНБ

След еврото: Къде са реалните рискове за икономиката според БНБ

pariteni.bg
Mazda лансира втори китайски електромобил, за да се конкурира с Model Y

Mazda лансира втори китайски електромобил, за да се конкурира с Model Y

carmarket.bg
Какво реши правителството за
Ексклузивно

Какво реши правителството за "Сребърния фонд"

Преди 1 ден
Турция: Най-близо сме до мир в Украйна от всякога
Ексклузивно

Турция: Най-близо сме до мир в Украйна от всякога

Преди 22 часа
Ширин Ебади алармира за клане в Иран, хората оставени без връзка
Ексклузивно

Ширин Ебади алармира за клане в Иран, хората оставени без връзка

Преди 1 ден
Фирма, близка до Тръмп, взема лития на Украйна
Ексклузивно

Фирма, близка до Тръмп, взема лития на Украйна

Преди 23 часа

Виц на деня

- Боли ме зъб. - Да ти 50 грама ракийка? - Боли ме повече.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп подписа указ за защита на венецуелските активи

Доналд Тръмп подписа указ за защита на венецуелските активи

Свят Преди 44 минути

Целта е те да бъдат предпазени от евентуални съдебни решения или искове на длъжници

Снимката е илюстративна

8 странни факта за човешкото тяло, които никога не сте чували

Любопитно Преди 2 часа

Ето осем странни истини, които ще ви изненадат, а някои от тях може и да ви отвратят

Актьор от „Сам у дома“ глобен за опит да наеме проститутка в хотел

Актьор от „Сам у дома“ глобен за опит да наеме проститутка в хотел

Свят Преди 4 часа

Даниел Стърн е бил санкциониран за предполагаем опит да се свърже с ескорт по време на празничния сезон

Рене Гуд

Ново видео показва момента преди агент на ICE да застреля Рене Гуд в Минеаполис

Свят Преди 5 часа

Кадрите показват конфронтацията между Гуд и полицая, който по-късно е идентифициран като Джонатан Рос

Престолонаследникът в изгнание, който иска да промени Иран: Кой е Реза Пахлави?

Престолонаследникът в изгнание, който иска да промени Иран: Кой е Реза Пахлави?

Свят Преди 6 часа

Реза Пахлави подтикна протестите в Иран, като помогна да превърне това, което започна като недоволство от отслабената икономика на Ислямската република, в сериозна заплаха за теократичния режим в страната

Йеменският ЮПС отрече съобщенията за саморазпускане

Йеменският ЮПС отрече съобщенията за саморазпускане

Свят Преди 6 часа

Вчера делегат на ЮПС, участващ в преоговори в Рияд, заяви по саудитската телевизия, че групировката се разпуска

21% от германците са обмисляли да напуснат страната

21% от германците са обмисляли да напуснат страната

Свят Преди 6 часа

Най-честата мотивация е надеждата за по-добър живот, както посочват около половината от обмислящите да напуснат Германия

Сирийската армия твърди, че е превзела квартал "Шейх Максуд" в Алепо

Сирийската армия твърди, че е превзела квартал "Шейх Максуд" в Алепо

Свят Преди 7 часа

Сняг вали в Родопите

Сняг вали в Родопите

България Преди 7 часа

Призовават се шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

Синът на сваления ирански шах призова протестиращите да се "подготвят за превземане"

Синът на сваления ирански шах призова протестиращите да се "подготвят за превземане"

Свят Преди 8 часа

Синът на шаха определи като "великолепен" броя на участниците в протестните прояви в Иран

Иван Иванов е избран за Най-добър млад спортист на България за 2025 година

Иван Иванов е избран за Най-добър млад спортист на България за 2025 година

България Преди 8 часа

В 14-ото издание на допитването се включиха рекордните 132-ма представители на медиите

<p>Русия атакува инфраструктура в Одески район</p>

Русия атакува промишлена инфраструктура в Одески район

Свят Преди 8 часа

Няма данни за жертви и ранени

Силно земетресение разтресе бреговете на Южна Италия

Силно земетресение разтресе бреговете на Южна Италия

Свят Преди 8 часа

Земният трус беше усетен в най-южната точка на Апенинския полуостров и на средиземноморския остров Сицилия

<p>Мирчев: Ще върнем веднага мандата за съставяне на правителство</p>

Ивайло Мирчев: Ще върнем веднага мандата за съставяне на правителство

България Преди 8 часа

По думите на Мирчев националната цел остава въвеждането на 100 процента машинно гласуване

Украински дрон подпали нефтохранилище във Волгоградска област

Украински дрон подпали нефтохранилище във Волгоградска област

Свят Преди 9 часа

Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров съобщи в публикация в "Телеграм", че до момента няма данни за жертви

Между САЩ и Китай – неясното бъдеще на Гренландия

Между САЩ и Китай – неясното бъдеще на Гренландия

Свят Преди 9 часа

Основателни ли са твърденията на Доналд Тръмп, че влиянието на Китай в Гренландия се засилва

Всичко от днес

От мрежата

6 котешки филма, които трябва да гледате

dogsandcats.bg

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg
1

Зима: Валежи от дъжд и сняг

sinoptik.bg
1

НИМХ отчете най-сухото лято в историята

sinoptik.bg

Какво най-често питаха хората ChatGPT през 2025 г.?

Edna.bg

„Прокълнатата“ година на Огнения Кон: Защо 2026 тревожи астролози и разбива древни табута

Edna.bg

Жирона стигна до минимален успех над Осасуна

Gong.bg

Специя и Петко Христов продължават да пропадат

Gong.bg

Голямо свлачище затвори пътя Девин–Смолян

Nova.bg

Паднало дърво блокира движението на "Петрохан"

Nova.bg