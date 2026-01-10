АПИ: 227 снегорина чистят, затворени са проходите "Превала" и "Троянски"

Жълт и оранжев код за опасно време: Поледици, сняг и дъжд в събота

160 машини са в готовност за почистване на снега в София

О бщо 227 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата са почистени, проходими при зимни условия и обстановката е спокойна, работата по третиране продължава. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили по пътя Шипково – Рибарица, както и през проходите "Превала" и "Троянски".

В следващите часове прогнозите са за влошаване на метеорологичната обстановка, като при необходимост броят на машините и екипите на терен ще се увеличава, обясниха от пътната агенция.

Продължава обработката на настилките за осигуряване на безопасно пътуване на шофьорите. Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия, посочиха от АПИ и допълниха, че за повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника, призоваха от пътната агенция, като добавиха, че блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

По-рано днес от АПИ информираха, че на терен са били 101 снегопочистващи машини.