Синът на сваления ирански шах призова протестиращите да се "подготвят за превземане"

Синът на шаха определи като "великолепен" броя на участниците в протестните прояви в Иран

10 януари 2026, 14:31
Синът на сваления ирански шах призова протестиращите да се "подготвят за превземане"
Източник: БТА

Р еза Пахлави, син на последния ирански шах и водеща фигура сред иранската опозиция в изгнание в САЩ, призова протестиращите в родината му да се "подготвят за превземане" на центровете на големите градове. До апела се стигна на 13-ия ден от демонстрациите, предаде Франс прес.

Във видеообръщение в социалните мрежи той се обърна към сънародниците си, приканвайки ги "да излязат по улиците довечера и утре вечер и да окупират обществените пространства". "Целта вече не е да се протестира по улиците", а да се превземат и удържат центровете на големите градове, "чрез оставане на терен", посочи Пахлави.

Пахлави, чийто баща Мохамад Реза Пахлави е свален с революция през 1979 г. и умира през следващата 1980 г., добави, че "се готви да се завърне в родината си и че моментът, когато това ще стане, е много близо".

Синът на шаха определи като "великолепен" броя на участниците във вчерашните протестни прояви в Иран. 

Синът на шаха очаква преврат в Иран: Само въпрос на време

  • ИНТЕРНЕТ ЗАТЪМНЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА

Междувременно продължава наложената от властите пълна блокада на интернет връзките в цялата страна, съобщи неправителствената организация "Нетблокс".

"След поредната нощ на протести, посрещнати с репресии, данните показват, че националното интернет затъмнение продължава вече 36 часа", посочи активисткото обединение.

Ситуацията в Иран приличала на революцията

  • САЩ ОТХВЪРЛЯТ ОБВИНЕНИЯТА НА ИРАН

Вашингтон определи като тактика за "отвличане на вниманието" твърденията на иранския външен министър Абас Арагчи, че САЩ подклаждат разрастващото се протестно движение, от което се тресе Ислямската република. 

"Това изказване е опит за отвличане на вниманието от сериозните вътрешни предизвикателства, пред които е изправен иранският режим", посочи говорител на американския Държавен департамент в коментар на думите на Арагчи, които той отправи при посещение в Ливан.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
Реза Пахлави Ирански протести Иранска опозиция Превземане на центрове Син на шаха Завръщане в родината Интернет блокада Ирански режим САЩ и Иран Политическа криза
