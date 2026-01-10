Джиджи Хадид изненада с черна коса (СНИМКИ)

Д жиджи Хадид започва новата година с пълна трансформация на визията си.

Моделът замени характерната си руса коса с елегантен черен боб на снимки, споделени в Instagram от нейния стилист Димитрис Джанетос.

Хадид и преди е експериментирала с по-тъмни тонове, макар и никога за дълги периоди от време и със сигурност никога в толкова наситен нюанс. Серията от снимки показва изключително тъмния цвят с мокър ефект, оформен с път настрани, като косата едва достига под брадичката ѝ.

В надписа стилистът пише: „Нов цвят | прическа за моята красива @gigihadid за @maybelline“, така че не е ясно дали това е временна промяна за конкретната фотосесия, или начало на нова ера във визията на 30-годишната звезда.

В петък сутринта Maybelline сподели новата реклама, в която Хадид блести с тъмната си коса. За фотосесията моделът беше облечен в черен гащеризон, върху който около талията ѝ беше поставен удължен корсет. Феновете приеха ентусиазирано новия ѝ външен вид в секцията за коментари под публикацията на Джанетос.

Gigi Hadid trades blond hair for jet-black bob: ‘Hadid sisters are switched’ https://t.co/acsFejPwck pic.twitter.com/6ZAtrbd7Vs — Page Six (@PageSix) January 9, 2026

Много от коментиращите направиха сравнения между Джиджи и нейната сестра и колежка модел Бела, която напоследък носи по-светъл, платинен нюанс на косата си.

„Сестрите Хадид са разменени“, написа друг фен. „Джиджи с черна коса ни напомня за Бела, а Бела ни напомня за Джиджи, сякаш казваха: „Ние сме едно 🌸“, отбеляза още един потребител.