Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

С ъстоянието на река Струма е критично, но към момента няма бедстващи хора или пострадало имущество. Това заяви за NOVA кмета на Батановци Радослав Петров.

Причината – спукана дига. На място се очаква багер.

На терен работят местните власти и ситуацията е под контрол, увери още кметът.

Спряно е изпускането на язовир „Студена“. В Батановци в Струма се влива Конска река, заради което градът често страда от наводнения при проливни дъждове точно заради мястото, където тези две реки се срещат.

В село Ярджиловци река Конска е заляла мост, но това е далеч от къщи, където живеят хора, съобщиха от Община Перник.