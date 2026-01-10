България

Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

На терен работят местните власти и ситуацията е под контрол

Обновена преди 32 минути / 10 януари 2026, 21:29
АПИ: 227 снегорина чистят, затворени са проходите

АПИ: 227 снегорина чистят, затворени са проходите "Превала" и "Троянски"
Задържаха мъж за фалшиви евро в Монтанско

Задържаха мъж за фалшиви евро в Монтанско
БСП насрочи извънреден конгрес за 7 и 8 февруари

БСП насрочи извънреден конгрес за 7 и 8 февруари
160 машини са в готовност за почистване на снега в София

160 машини са в готовност за почистване на снега в София
Кардиолог: Зимата е стрес тест за сърцето, внимавайте с храненето

Кардиолог: Зимата е стрес тест за сърцето, внимавайте с храненето
Колко ни струват необмислените туристически решения?

Колко ни струват необмислените туристически решения?
Жълт и оранжев код за опасно време: Поледици, сняг и дъжд в събота

Жълт и оранжев код за опасно време: Поледици, сняг и дъжд в събота
Лятото на 2025 г. – най-сухото в България, откакто се води статистика

Лятото на 2025 г. – най-сухото в България, откакто се води статистика

С ъстоянието на река Струма е критично, но към момента няма бедстващи хора или пострадало имущество. Това заяви за NOVA кмета на Батановци Радослав Петров.

Причината – спукана дига. На място се очаква багер.

На терен работят местните власти и ситуацията е под контрол, увери още кметът.

Спряно е изпускането на язовир „Студена“. В Батановци в Струма се влива Конска река, заради което градът често страда от наводнения при проливни дъждове точно заради мястото, където тези две реки се срещат.

В село Ярджиловци река Конска е заляла мост, но това е далеч от къщи, където живеят хора, съобщиха от Община Перник.

Река Струма Батановци Наводнения Спукана дига Местни власти Язовир Студена Река Конска Критично състояние Община Перник Проливни дъждове
Последвайте ни
Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Джиджи Хадид изненада с черна коса (СНИМКИ)

Джиджи Хадид изненада с черна коса (СНИМКИ)

Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

Арестуваха актьора Джан Яман в Истанбул заради наркотици

Арестуваха актьора Джан Яман в Истанбул заради наркотици

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Mazda лансира втори китайски електромобил, за да се конкурира с Model Y

Mazda лансира втори китайски електромобил, за да се конкурира с Model Y

carmarket.bg
Какво реши правителството за
Ексклузивно

Какво реши правителството за "Сребърния фонд"

Преди 1 ден
Турция: Най-близо сме до мир в Украйна от всякога
Ексклузивно

Турция: Най-близо сме до мир в Украйна от всякога

Преди 22 часа
Ширин Ебади алармира за клане в Иран, хората оставени без връзка
Ексклузивно

Ширин Ебади алармира за клане в Иран, хората оставени без връзка

Преди 1 ден
Фирма, близка до Тръмп, взема лития на Украйна
Ексклузивно

Фирма, близка до Тръмп, взема лития на Украйна

Преди 23 часа

Виц на деня

- Боли ме зъб. - Да ти 50 грама ракийка? - Боли ме повече.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп подписа указ за защита на венецуелските активи

Доналд Тръмп подписа указ за защита на венецуелските активи

Свят Преди 44 минути

Целта е те да бъдат предпазени от евентуални съдебни решения или искове на длъжници

Борисов: ГЕРБ ще е първа политическа сила на следващите избори

Борисов: ГЕРБ ще е първа политическа сила на следващите избори

България Преди 2 часа

Лидерът на ГЕРБ публикува послание в социалните мрежи, в което подчертава постиженията на България през 2025 г.

Затвориха АМ "Марица" заради преобърнал се тир край Хасково

Затвориха АМ "Марица" заради преобърнал се тир край Хасково

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал днес малко преди 16:00 часа при км 33 край Хасково в посока Пловдив

Актьор от „Сам у дома“ глобен за опит да наеме проститутка в хотел

Актьор от „Сам у дома“ глобен за опит да наеме проститутка в хотел

Свят Преди 4 часа

Даниел Стърн е бил санкциониран за предполагаем опит да се свърже с ескорт по време на празничния сезон

Рене Гуд

Ново видео показва момента преди агент на ICE да застреля Рене Гуд в Минеаполис

Свят Преди 5 часа

Кадрите показват конфронтацията между Гуд и полицая, който по-късно е идентифициран като Джонатан Рос

Престолонаследникът в изгнание, който иска да промени Иран: Кой е Реза Пахлави?

Престолонаследникът в изгнание, който иска да промени Иран: Кой е Реза Пахлави?

Свят Преди 6 часа

Реза Пахлави подтикна протестите в Иран, като помогна да превърне това, което започна като недоволство от отслабената икономика на Ислямската република, в сериозна заплаха за теократичния режим в страната

Йеменският ЮПС отрече съобщенията за саморазпускане

Йеменският ЮПС отрече съобщенията за саморазпускане

Свят Преди 6 часа

Вчера делегат на ЮПС, участващ в преоговори в Рияд, заяви по саудитската телевизия, че групировката се разпуска

21% от германците са обмисляли да напуснат страната

21% от германците са обмисляли да напуснат страната

Свят Преди 6 часа

Най-честата мотивация е надеждата за по-добър живот, както посочват около половината от обмислящите да напуснат Германия

Сирийската армия твърди, че е превзела квартал "Шейх Максуд" в Алепо

Сирийската армия твърди, че е превзела квартал "Шейх Максуд" в Алепо

Свят Преди 7 часа

Сняг вали в Родопите

Сняг вали в Родопите

България Преди 7 часа

Призовават се шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

Синът на сваления ирански шах призова протестиращите да се "подготвят за превземане"

Синът на сваления ирански шах призова протестиращите да се "подготвят за превземане"

Свят Преди 8 часа

Синът на шаха определи като "великолепен" броя на участниците в протестните прояви в Иран

Иван Иванов е избран за Най-добър млад спортист на България за 2025 година

Иван Иванов е избран за Най-добър млад спортист на България за 2025 година

България Преди 8 часа

В 14-ото издание на допитването се включиха рекордните 132-ма представители на медиите

<p>Русия атакува инфраструктура в Одески район</p>

Русия атакува промишлена инфраструктура в Одески район

Свят Преди 8 часа

Няма данни за жертви и ранени

Силно земетресение разтресе бреговете на Южна Италия

Силно земетресение разтресе бреговете на Южна Италия

Свят Преди 8 часа

Земният трус беше усетен в най-южната точка на Апенинския полуостров и на средиземноморския остров Сицилия

<p>Мирчев: Ще върнем веднага мандата за съставяне на правителство</p>

Ивайло Мирчев: Ще върнем веднага мандата за съставяне на правителство

България Преди 8 часа

По думите на Мирчев националната цел остава въвеждането на 100 процента машинно гласуване

Украински дрон подпали нефтохранилище във Волгоградска област

Украински дрон подпали нефтохранилище във Волгоградска област

Свят Преди 9 часа

Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров съобщи в публикация в "Телеграм", че до момента няма данни за жертви

Всичко от днес

От мрежата

6 котешки филма, които трябва да гледате

dogsandcats.bg

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg
1

Зима: Валежи от дъжд и сняг

sinoptik.bg
1

НИМХ отчете най-сухото лято в историята

sinoptik.bg

Какво най-често питаха хората ChatGPT през 2025 г.?

Edna.bg

„Прокълнатата“ година на Огнения Кон: Защо 2026 тревожи астролози и разбива древни табута

Edna.bg

Жирона стигна до минимален успех над Осасуна

Gong.bg

Специя и Петко Христов продължават да пропадат

Gong.bg

Голямо свлачище затвори пътя Девин–Смолян

Nova.bg

Паднало дърво блокира движението на "Петрохан"

Nova.bg