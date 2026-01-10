БСП насрочи извънреден конгрес за 7 и 8 февруари

Банките ще работят извънредно в събота за обмяна на левове в евро

Б СП ще свика конгрес на 7 и 8 февруари, реши пленумът на партията. Това каза на брифинг пред журналисти заместник-председателят на Изпълнителното бюро на БСП в оставка и председател на градския съвет на партията Иван Таков.

Решението бе взето след близо тричасово заседание на Националния съвет на БСП на ул. "Позитано" 20 в столицата.

Преди началото на пленума Борислав Гуцанов, член на Изпълнителното бюро в оставка, каза пред медиите, че е разумно да бъде свикан конгрес на БСП, защото това е колективната мисъл на партията.

Според заместник-председателя на БСП и член на Изпълнителното бюро в оставка Калоян Паргов в момента със свикването на конгрес има опасност "партията да бъде хвърлена във вътрешни междуособици, които са характерни за БСП". Той посочи, че това е най-големият му страх на база 20-годишния партиен опит, който има.

Ако не сменим ръководството на БСП и председателя ѝ, не знам с какви очи ще излезем пред обществото, коментира депутатът от "БСП-Обединена левица" Иван Петков.