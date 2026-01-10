Свят

Доналд Тръмп подписа указ за защита на венецуелските активи

Целта е те да бъдат предпазени от евентуални съдебни решения или искове на длъжници

10 януари 2026, 21:48
Ново видео показва момента преди агент на ICE да застреля Рене Гуд в Минеаполис

Ново видео показва момента преди агент на ICE да застреля Рене Гуд в Минеаполис
Гренландски партии: Не искаме да бъдем американци

Гренландски партии: Не искаме да бъдем американци
Тръмп: САЩ трябва да притежават Гренландия, за да възпират Русия и Китай

Тръмп: САЩ трябва да притежават Гренландия, за да възпират Русия и Китай
Иран обвини САЩ за насилието на протестите пред Съвета за сигурност на ООН

Иран обвини САЩ за насилието на протестите пред Съвета за сигурност на ООН
Посланикът на Украйна във Вашингтон: Има украински граждани на борда на завзетия от САЩ танкер

Посланикът на Украйна във Вашингтон: Има украински граждани на борда на завзетия от САЩ танкер "Бела-1"
Тръмп: САЩ ще решават кои петролни компании могат да инвестират във Венецуела

Тръмп: САЩ ще решават кои петролни компании могат да инвестират във Венецуела
Ширин Ебади алармира за клане в Иран, хората оставени без връзка

Ширин Ебади алармира за клане в Иран, хората оставени без връзка
Тръмп отменя втората вълна удари срещу Венецуела

Тръмп отменя втората вълна удари срещу Венецуела

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ за защита на венецуелските активи, включително петролните приходи, под юрисдикцията на страната му, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Целта е те да бъдат предпазени от евентуални съдебни решения или искове на длъжници.

С подписването на този нормативен акт вчера Тръмп има за цел да "насърчи (постигането на) целите на външната политика на САЩ", заяви Белият дом в придружаваща информационна бележка.

Източник: БТА/АР

Указът предвижда създаването на депозитен фонд, принадлежащ на венецуелската държава, но базиран в Съединените щати и под контрола на тяхното правителство.

Също вчера Тръмп събра ръководителите на големи петролни компании на среща в Белия дом, за да ги насърчи да инвестират в петролната промишленост на Венецуела.

"Ще имате пълна сигурност за работа", увери президентът на САЩ присъстващите, без обаче да уточни под каква форма ще бъдат тези гаранции за сигурност. Освен това той изключи американско военно присъствие във Венецуела за защита на петролния сектор.

Всичко ще се прави под егидата на Съединените щати, които ще решават кои петролни компании ще може да експлоатират огромните ресурси на южноамериканската държава, даде да се разбере Тръмп и подчерта, че властите в Каракас няма да имат думата думата според плана му.

Източник: БТА/АР

Възобновяването на добива на петрол във Венецуела "ще отнеме време", призна след срещата американският министър на енергетиката Крис Райт.

Страната има най-големите доказани залежи на суров петрол на Земята - над 300 милиарда барела, но нейната инфраструктура е в окаяно състояние и възстановяването на добива в пълен обем може да отнеме години.

Въпреки обещанията си Тръмп не издейства на срещата конкретни обещания от страна на петролните компании, отбелязва АФП.

Източник: Николай Станоев/БТА    
Доналд Тръмп САЩ Венецуела петрол петролни приходи указ защита на активи външна политика инвестиции добив на петрол
Последвайте ни

По темата

Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Джиджи Хадид изненада с черна коса (СНИМКИ)

Джиджи Хадид изненада с черна коса (СНИМКИ)

Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

Арестуваха актьора Джан Яман в Истанбул заради наркотици

Арестуваха актьора Джан Яман в Истанбул заради наркотици

След еврото: Къде са реалните рискове за икономиката според БНБ

След еврото: Къде са реалните рискове за икономиката според БНБ

pariteni.bg
9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg
Какво реши правителството за
Ексклузивно

Какво реши правителството за "Сребърния фонд"

Преди 1 ден
Турция: Най-близо сме до мир в Украйна от всякога
Ексклузивно

Турция: Най-близо сме до мир в Украйна от всякога

Преди 22 часа
Ширин Ебади алармира за клане в Иран, хората оставени без връзка
Ексклузивно

Ширин Ебади алармира за клане в Иран, хората оставени без връзка

Преди 1 ден
Фирма, близка до Тръмп, взема лития на Украйна
Ексклузивно

Фирма, близка до Тръмп, взема лития на Украйна

Преди 23 часа

Виц на деня

- Боли ме зъб. - Да ти 50 грама ракийка? - Боли ме повече.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

АПИ: 227 снегорина чистят, затворени са проходите "Превала" и "Троянски"

АПИ: 227 снегорина чистят, затворени са проходите "Превала" и "Троянски"

България Преди 1 час

В следващите часове прогнозите са за влошаване на метеорологичната обстановка, като при необходимост броят на машините и екипите на терен ще се увеличава

Борисов: ГЕРБ ще е първа политическа сила на следващите избори

Борисов: ГЕРБ ще е първа политическа сила на следващите избори

България Преди 2 часа

Лидерът на ГЕРБ публикува послание в социалните мрежи, в което подчертава постиженията на България през 2025 г.

Затвориха АМ "Марица" заради преобърнал се тир край Хасково

Затвориха АМ "Марица" заради преобърнал се тир край Хасково

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал днес малко преди 16:00 часа при км 33 край Хасково в посока Пловдив

Актьор от „Сам у дома“ глобен за опит да наеме проститутка в хотел

Актьор от „Сам у дома“ глобен за опит да наеме проститутка в хотел

Свят Преди 4 часа

Даниел Стърн е бил санкциониран за предполагаем опит да се свърже с ескорт по време на празничния сезон

Престолонаследникът в изгнание, който иска да промени Иран: Кой е Реза Пахлави?

Престолонаследникът в изгнание, който иска да промени Иран: Кой е Реза Пахлави?

Свят Преди 6 часа

Реза Пахлави подтикна протестите в Иран, като помогна да превърне това, което започна като недоволство от отслабената икономика на Ислямската република, в сериозна заплаха за теократичния режим в страната

БСП насрочи извънреден конгрес за 7 и 8 февруари

БСП насрочи извънреден конгрес за 7 и 8 февруари

България Преди 6 часа

Решението бе взето след близо тричасово заседание на Националния съвет на БСП на ул. "Позитано" 20 в столицата

Йеменският ЮПС отрече съобщенията за саморазпускане

Йеменският ЮПС отрече съобщенията за саморазпускане

Свят Преди 6 часа

Вчера делегат на ЮПС, участващ в преоговори в Рияд, заяви по саудитската телевизия, че групировката се разпуска

21% от германците са обмисляли да напуснат страната

21% от германците са обмисляли да напуснат страната

Свят Преди 6 часа

Най-честата мотивация е надеждата за по-добър живот, както посочват около половината от обмислящите да напуснат Германия

Сирийската армия твърди, че е превзела квартал "Шейх Максуд" в Алепо

Сирийската армия твърди, че е превзела квартал "Шейх Максуд" в Алепо

Свят Преди 7 часа

Сняг вали в Родопите

Сняг вали в Родопите

България Преди 7 часа

Призовават се шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

Синът на сваления ирански шах призова протестиращите да се "подготвят за превземане"

Синът на сваления ирански шах призова протестиращите да се "подготвят за превземане"

Свят Преди 8 часа

Синът на шаха определи като "великолепен" броя на участниците в протестните прояви в Иран

Иван Иванов е избран за Най-добър млад спортист на България за 2025 година

Иван Иванов е избран за Най-добър млад спортист на България за 2025 година

България Преди 8 часа

В 14-ото издание на допитването се включиха рекордните 132-ма представители на медиите

<p>Русия атакува инфраструктура в Одески район</p>

Русия атакува промишлена инфраструктура в Одески район

Свят Преди 8 часа

Няма данни за жертви и ранени

Силно земетресение разтресе бреговете на Южна Италия

Силно земетресение разтресе бреговете на Южна Италия

Свят Преди 8 часа

Земният трус беше усетен в най-южната точка на Апенинския полуостров и на средиземноморския остров Сицилия

<p>Мирчев: Ще върнем веднага мандата за съставяне на правителство</p>

Ивайло Мирчев: Ще върнем веднага мандата за съставяне на правителство

България Преди 8 часа

По думите на Мирчев националната цел остава въвеждането на 100 процента машинно гласуване

Украински дрон подпали нефтохранилище във Волгоградска област

Украински дрон подпали нефтохранилище във Волгоградска област

Свят Преди 9 часа

Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров съобщи в публикация в "Телеграм", че до момента няма данни за жертви

Всичко от днес

От мрежата

6 котешки филма, които трябва да гледате

dogsandcats.bg

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg
1

Зима: Валежи от дъжд и сняг

sinoptik.bg
1

НИМХ отчете най-сухото лято в историята

sinoptik.bg

Какво най-често питаха хората ChatGPT през 2025 г.?

Edna.bg

„Прокълнатата“ година на Огнения Кон: Защо 2026 тревожи астролози и разбива древни табута

Edna.bg

Жирона стигна до минимален успех над Осасуна

Gong.bg

Специя и Петко Христов продължават да пропадат

Gong.bg

Голямо свлачище затвори пътя Девин–Смолян

Nova.bg

Паднало дърво блокира движението на "Петрохан"

Nova.bg