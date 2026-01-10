България

160 машини са в готовност за почистване на снега в София

От сутринта седем екипа са на терен и работят по 10 сигнала за завирени участъци

10 януари 2026, 11:37
Кардиолог: Зимата е стрес тест за сърцето, внимавайте с храненето

Кардиолог: Зимата е стрес тест за сърцето, внимавайте с храненето
Колко ни струват необмислените туристически решения?

Колко ни струват необмислените туристически решения?
Жълт и оранжев код за опасно време: Поледици, сняг и дъжд в събота

Жълт и оранжев код за опасно време: Поледици, сняг и дъжд в събота
Лятото на 2025 г. – най-сухото в България, откакто се води статистика

Лятото на 2025 г. – най-сухото в България, откакто се води статистика
Фондация

Фондация "Шаро" събира старите стотинки за грижа за бездомни животни
Разследват изплатена печалба в казино с фалшиви евро

Разследват изплатена печалба в казино с фалшиви евро
Банките ще работят извънредно в събота за обмяна на левове в евро

Банките ще работят извънредно в събота за обмяна на левове в евро
Цяла България е предупредена! Опасно време - сняг, дъжд и поледици в събота

Цяла България е предупредена! Опасно време - сняг, дъжд и поледици в събота

П рез нощта са извършени обработки със смеси против заледяване в планинските райони на столичната община. В ниските части на града валежите са от дъжд, а във високите и планинските райони – от сняг. Пътните настилки са мокри. Това съобщиха от Столичната община. В готовност са общо 160 снегопочистващи машини, като през нощта в работен режим е била включена част от техниката.

Обработване против заснежаване и заледяване е извършено на територията на районите „Панчарево“, „Витоша“, „Овча купел“ и „Банкя“. Почистени са участъци от Южната дъга на Околовръстния път, както и общински пътища в районите „Панчарево“ и „Банкя“. Аварийните екипи работят по отстраняването на завирени участъци на пътните платна. От сутринта седем екипа са на терен и работят по 10 сигнала за завирени участъци.

Жълт и оранжев код за опасно време: Поледици, сняг и дъжд в събота

Към момента градският транспорт се движи и изпълнява редовните си маршрути на територията на цялата община. Столичната община призовава водачите на моторни превозни средства да излизат на пътя само с автомобили, подготвени за зимни условия, и да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

До планина Витоша се движат автобусите по линии 61 и 63. От общината напомнят, че в интервала от 10:00 до 15:00 ч. са затворени пътните участъци на Витоша в посока хижа „Алеко“ и Златните мостове.

Усложнена зимна обстановка в Европа: Отменени полети, закъснения на влаковете и блокирани от снега пътища

През нощта в Природен парк „Витоша“ са извършени обработки с пясък по пътищата от кв. „Драгалевци“ към хижа „Алеко“ и от кв. „Бояна“ към местността „Златни мостове“. На територията на Природен парк „Витоша“ през нощта е отчетен непрекъснат и обилен снеговалеж, с натрупване между 5 и 10 см нова снежна покривка, при температура около –2°C. 

Лоши са условията в планините, казаха по-рано днес от Планинската спасителна служба.

Източник: БТА, Борислава Бибиновска    
Зимни условия Снегопочистване Столична община Витоша Пътна обстановка Обработки против заледяване Снеговалеж Планински пътища Градски транспорт Аварийни екипи
Последвайте ни

По темата

160 машини са в готовност за почистване на снега в София

160 машини са в готовност за почистване на снега в София

"Самолетът на Страшния съд" е забелязан на летище в Лос Анджелис, предизвика паника

Кардиолог: Зимата е стрес тест за сърцето, внимавайте с храненето

Кардиолог: Зимата е стрес тест за сърцето, внимавайте с храненето

Тръмп носи

Тръмп носи "уникален аксесоар" по време на среща с представители на петролни компании

След еврото: Къде са реалните рискове за икономиката според БНБ

След еврото: Къде са реалните рискове за икономиката според БНБ

pariteni.bg
Mazda лансира втори китайски електромобил, за да се конкурира с Model Y

Mazda лансира втори китайски електромобил, за да се конкурира с Model Y

carmarket.bg
Какво реши правителството за
Ексклузивно

Какво реши правителството за "Сребърния фонд"

Преди 16 часа
Турция: Най-близо сме до мир в Украйна от всякога
Ексклузивно

Турция: Най-близо сме до мир в Украйна от всякога

Преди 13 часа
Ширин Ебади алармира за клане в Иран, хората оставени без връзка
Ексклузивно

Ширин Ебади алармира за клане в Иран, хората оставени без връзка

Преди 14 часа
Фирма, близка до Тръмп, взема лития на Украйна
Ексклузивно

Фирма, близка до Тръмп, взема лития на Украйна

Преди 14 часа

Виц на деня

- Боли ме зъб. - Да ти 50 грама ракийка? - Боли ме повече.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Между САЩ и Китай – неясното бъдеще на Гренландия

Между САЩ и Китай – неясното бъдеще на Гренландия

Свят Преди 4 минути

Основателни ли са твърденията на Доналд Тръмп, че влиянието на Китай в Гренландия се засилва

Костадинов: Настоящият парламент е изчерпан, амортизиран и вреден

Костадинов: Настоящият парламент е изчерпан, амортизиран и вреден

България Преди 12 минути

Целта ни е да спечелим тези избори, каза лидерът на "Възраждане"

БСП избира нов състав на Изпълнителното си бюро

БСП избира нов състав на Изпълнителното си бюро

България Преди 59 минути

"Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност"

Сирийската армия установи пълен контрол над квартал в Алепо

Сирийската армия установи пълен контрол над квартал в Алепо

Свят Преди 1 час

Небето над Бирмингам мистериозно се оцвети в ярко розово, оставяйки жителите удивени

Небето над Бирмингам мистериозно се оцвети в ярко розово, оставяйки жителите удивени

Свят Преди 1 час

Снимки на розово небе се появиха не само над Бирмингам, но и над околните градове

Любовен кастинг в „Черешката на тортата“

Любовен кастинг в „Черешката на тортата“

Свят Преди 1 час

Риалити звезди се обединяват около обща кауза

<p>&bdquo;Да, България&ldquo;: ДСБ да се яви на изборите в коалиция с ПП</p>

„Да, България“: ДСБ да се яви на изборите в коалиция с „Продължаваме промяната“

България Преди 1 час

От "Да, България" се обявяват и за гарантиране на целостта и единството на ЕС и активно участие в повишаване на сигурността му

Японският премиер Такаичи обмисля предсрочни избори

Японският премиер Такаичи обмисля предсрочни избори

Свят Преди 2 часа

Това означава, че е "много вероятно в началото или средата на февруари да има предсрочни избори"

<p>Той направи Армения първата християнска държава в света</p>

Свети Григорий: Той направи Армения първата християнска държава в света

България Преди 3 часа

Служението му било съпроводено с трудности заради намесата на императорите в църковните дела

Стачка блокира частично ГКПП "Капитан Петко Войвода"

Стачка блокира частично ГКПП "Капитан Петко Войвода"

България Преди 3 часа

Нормално е движението и на граничните пунктове със Сърбия

Гренландски партии: Не искаме да бъдем американци

Гренландски партии: Не искаме да бъдем американци

Свят Преди 4 часа

Политическите сили призоваха САЩ да престанат с „презрителното си отношение към Гренландия“

Протести срещу ICE продължават след фаталната стрелба в Минеаполис

Протести срещу ICE продължават след фаталната стрелба в Минеаполис

Свят Преди 4 часа

37-годишна американска гражданка Рене Гуд беше простреляна в колата си по време на операция на Службата за имиграция и митнически контрол в сряда

Мъск: Възмущението от дийпфейковете на „Грок“ е „извинение за цензура“

Мъск: Възмущението от дийпфейковете на „Грок“ е „извинение за цензура“

Свят Преди 5 часа

Настройките на „Грок“ са вече променени

Великобритания отпуска £200 млн. за подготовка на войски в Украйна

Великобритания отпуска £200 млн. за подготовка на войски в Украйна

Свят Преди 5 часа

Лондон не е посочвал колко войници ще изпрати

Лидерът на ФАРК призовава за единство срещу американския интервенционизъм

Лидерът на ФАРК призовава за единство срещу американския интервенционизъм

Свят Преди 5 часа

Сянката на интервенционисткия орел надвисва над всички, каза Иван Мордиско

Южнокорейски дрон е навлязъл във въздушното пространство на КНДР

Южнокорейски дрон е навлязъл във въздушното пространство на КНДР

Свят Преди 5 часа

Южнокорейските власти „никога няма да избегнат отговорността за ескалацията на напрежението“

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg
1

Зима: Валежи от дъжд и сняг

sinoptik.bg
1

НИМХ отчете най-сухото лято в историята

sinoptik.bg

Любовен кастинг в „Черешката на тортата“

Edna.bg

Рожден ден без портрет, но с душа: Откровеното видео на Кейт Мидълтън

Edna.bg

Компани: Колко 17-годишни са като Ленарт Карл?

Gong.bg

Иван Иванов е "Най-добър млад спортист" на България за 2025 г.

Gong.bg

ПП-ДБ ще върне мандата веднага след връчването му

Nova.bg

"Добре, приятелю. Не съм ядосана на теб": Ново видео показва момента преди агент на ICE да застреля Рене Гуд в Минеаполис

Nova.bg