Сирийската армия твърди, че е превзела квартал "Шейх Максуд" в Алепо

С ирийската правителствена армия е претърсила квартал "Шейх Максуд" в град Алепо, съобщи Дамаск, като посочи, че военнослужещите са превзели района от кюрдските бойци със сила, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това се случва на фона на обявеното временно примирие, което не успя да сложи край на сраженията.

Насилието във втория по големина сирийски град задълбочи една от основните разделителни линии в Сирия, където обещанието на президента Ахмед аш Шараа да обедини страната под едно ръководство след 14 години война срещна съпротивата на кюрдските сили, които се опасяват от неговото ислямистко правителство. Кюрдските сили се противопоставят на усилията на Дамаск да постави бойците им под централизиран контрол.

Сирийската армия твърди, че е установила контрол над квартал в Алепо, кюрдските сили отрекоха

САЩ, наред с други световни сили, приветстваха временното прекратяването на огъня, но кюрдските сили отказаха да напуснат квартал "Шейх Максуд" съгласно споразумението. Късно снощи сирийската армия заяви, че ще проведе наземна операция, за да ги изгони, и призова жителите да напуснат района.

Кюрдските сили заявяват, че дават отпор

Тази сутрин сирийската правителствена армия заяви, че е приключила претърсването на района, но че някои кюрдски бойци все още се укриват. В изявление кюрдските сили отрекоха твърденията, че сирийската армия е превзела "Шейх Максуд", и заявиха, че все още оказват съпротива. Репортери на Ройтерс в града съобщиха, че не са чули сблъсъци. Кореспонденти на Франс прес на място обаче съобщиха за продължаващ обстрел в района на квартала.

Превземането на "Шейх Максуд" от армията ще сложи край на кюрдския контрол над части от Алепо, държани от кюрдските власти от началото на гражданската война в Сирия през 2011 г. Кюрдите все още имат контрол над големи части от североизточната част на Сирия, където управляват полуавтономна зона.

Сирийската армия установи пълен контрол над квартал в Алепо

Те се съпротивляват на опитите да бъдат интегрирани в новата власт в Дамаск, съставена от бивши илямистки бунтовници, които през декември 2024 г. свалиха от власт дългогодишния лидер Башар Асад. След като преговорите за сливането им не постигнаха напредък, във вторник в Алепо избухнаха сражения, при които загинаха най-малко девет цивилни, а над 140 000 души бяха принудени да напуснат домовете си.

Специалният пратеник на САЩ за Сирия Том Барак заяви в изявление, публикувано по-рано днес, че се е срещнал с министъра на външните работи на Йордания Айман Сафади в столицата Аман, за да консолидира примирието и да гарантира "мирно оттегляне на кюрдските сили от Алепо".

Съобщава се, че някои кюрдски бойци, включително някои от техните командири и семействата им, са били тайно прехвърлени тази нощ от град Алепо в североизточната част на страната, отбелязва Ройтерс, позовавайки се на източници, свързани със службите за сигурност.

Предполага се, че около 300 кюрдски бойци са избрали да останал в района на "Шейх Максуд", за да продължат да се сражават. Илхам Ахмад, който оглавява отдела за външни отношения на кюрдската администрация, приветства тази нощ споразумение за "безопасното прехвърляне на бойците от Шейх Максуд" в източната част на Сирия, но не беше направено официално съобщение за приключено изтегляне.