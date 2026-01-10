Силно земетресение разтресе бреговете на Южна Италия

З еметресение с магнитуд 5,1 бе регистрирано край бреговете на Южна Италия тази сутрин, предаде ДПА.
Според гражданската защита и пожарната няма данни за жертви и разрушения, нито постъпили сигнали за оказване помощ.
Un #terremoto di M 5.1 è avvenuto alle 05:53 al largo della costa ionica della #Calabria, precisamente a 25 km da Palizzi (Reggio Calabria). La scossa è stata localizzata ad una profondità relativamente elevata di 65 km ed è stata avvertita in un'area estesa da Malta alla Puglia. pic.twitter.com/dkTySQcmZR— Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) January 10, 2026
Националният институт по геофизика и вулканология определи епицентъра на около 20 км от южния бряг на областта Калабрия.
Земетресения в Италия, Турция и Румъния
Земният трус беше усетен в най-южната точка на Апенинския полуостров и на средиземноморския остров Сицилия, отбелязват местни медии.
Службата за гражданска защита съобщи, че след земетресението е направила огледи на място и е уведомила властите за констатациите си, за да могат после те да вземат последващи мерки, ако е нужно.