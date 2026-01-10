Свят

Арестуваха актьора Джан Яман в Истанбул заради наркотици

При акцията са били претърсени девет нощни клуба и един хотел и са арестувани общо седем души, включително Джан Яман и актрисата Селен Гьоргузел

10 януари 2026, 18:42
Арестуваха актьора Джан Яман в Истанбул заради наркотици
Източник: Getty Images

И звестният турски актьор Джан Яман е сред арестуваните при операция през изминалата нощ срещу трафика и употребата на наркотици в Истанбул, съобщава информационният сайт „Тюркийе тудей“. При акцията са били претърсени девет нощни клуба и един хотел и са арестувани общо седем души, включително Джан Яман и актрисата Селен Гьоргузел. Двамата ще бъдат отведени в Институт по съдебна медицина за кръвни изследвания, съобщават турските медии днес.

При обиските в нощните заведения са открити и наркотици. Задържани са собствениците и мениджъри на клубовете, както и лица, свързани с откритите наркотични вещества. 

„Тюркийе тудей“ пише, че полицията е действала по сигнал, че актьорът Джан Яман взема наркотици.

В хотел „Бебек“ жандармерията е провела тричасово претърсване, информира „Тюркийе тудей“. Същият хотел бе претърсен и при операцията срещу употребата на наркотици на 5 януари, припомня информационният сайт.

При операцията в хотел „Бебек“ са задържани Селен Гьоргузел, Айше Саглам, бившият водещ Нилуфер Батур Токгьоз и Черен Алпер. Хотелът е собственост на арестувания продуцент Музафер Йълдъръм, уточнява „Тюркийе тудей“.

На 5 януари при операция срещу употребата на наркотици в развлекателната индустрия на Турция бяха задържани общо 23 знаменитости. Тогава акцията бе  проведена в окръзите Истанбул, Измир, Денизли и Мугла. По-рано, през декември и октомври, също бяха осъществени подобни акции, при които бяха задържани десетки известни личности, сред които музикални изпълнители, актьори, продуценти, инфлуенсъри, както и президентът на истанбулския спортен клуб Фенербахче Садеттин Саран, който впоследствие даде положителен резултат от проба за наркотици. 

Източник: София Георгиева/БТА    
Джан Яман Наркотици Истанбул Арести Турски актьори Полицейска операция Знаменитости Развлекателна индустрия Хотел Бебек Кръвни изследвания
