Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп

Д оналд и Мелания Тръмп имат една неочаквана страст, която ги свързва. Макар че 79-годишният президент и 55-годишната първа дама рядко си позволяват лично време извън официалния протокол, изглежда, че ги обединява поне едно общо нещо. Източник наскоро разкри пред People, че двойката споделя любов към интериорния дизайн.

„Доналд има своя собствена визия за домовете и клубовете си и през годините лично е проектирал и избирал голяма част от обзавеждането и довършителните работи в Мар-а-Лаго и в голф клубовете си“, обясни източникът. „Той и Мелания имат това общо. И двамата обичат интериорния дизайн.“

Този споделен интерес беше особено видим по време на празниците. Тръмп посрещнаха 2026 г. с пищно новогодишно парти в Мар-а-Лаго, където си размениха целувка в полунощ, докато фойерверки озаряваха небето над Флорида. „Мелания беше щастлива и се наслаждаваше на вечерта, докато президентът изглеждаше отегчен и уморен, но беше мил с гостите и им пожела всичко най-добро“, каза източникът пред изданието.

Любовта на Доналд Тръмп към интериорния дизайн е повече от хоби. Той събори източното крило на Белия дом, за да направи място за бална зала на стойност 400 милиона долара – проект, който лично ръководи. По време на празничния сезон той дори посети Arc Stone & Tile, местен магазин за мрамор в Лейк Уърт Бийч, Флорида, за да разгледа материали за проекта. На прием за Ханука през декември 2025 г. Тръмп похвали федерален съдия за това, че е позволил строителството да продължи, наричайки решението акт на „смелост“.

Междувременно усетът на Мелания към дизайна не започва с интериора, а е формиран години по-рано в една от най-взискателните области в Словения – архитектурата. Докато учи в университета в Любляна, тя усъвършенства дисциплинираното си око за структура, пропорции и естетика. Тези умения по-късно се пренасят естествено в нейната линия бижута Melania Timepieces & Fashion Jewelry, където лично наблюдава всяка стъпка – от скиците до завършените изделия.

„Много съм ангажирана във всичко, което правя“, обясни тя в интервю за списание Jetset през 2012 г., подчертавайки същия практически подход, който днес прилага към проектите си за интериорен дизайн. Мелания черпи вдъхновение от заобикалящата я среда – от домовете си в Палм Бийч и Ню Йорк до собствената си внимателно подбрана колекция бижута. „Искам жените да изглеждат шик, когато са в движение. Когато играят с децата си, когато са съпруги у дома... така че нещо, което наистина могат да си позволят и с което да се глезят, е това, което исках да създам“, каза тя пред Palm Beach Daily News.

Въпреки че нейното начинание с бижута оттогава е прекратено, влиянието на този период остава. Архитектурното образование на Мелания и опитът ѝ в дизайна на бижута продължават да оформят нейния усет към естетиката. Това ѝ позволява да намира общ език с Доналд в проекти за интериорен дизайн – от Мар-а-Лаго до Белия дом.