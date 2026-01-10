Ново видео показва момента преди агент на ICE да застреля Рене Гуд в Минеаполис

Посланикът на Украйна във Вашингтон: Има украински граждани на борда на завзетия от САЩ танкер "Бела-1"

Н ово видео изглежда улавя моментите преди Рене Никол Гуд да бъде смъртоносно простреляна от служител на Имиграционната и митническа служба на САЩ в Минеаполис в сряда, 7 януари, пише PEOPLE.

Кадрите, споделени в X на 9 януари от Alpha News и описани от организацията като заснети от гледната точка на агента, показват конфронтацията между Гуд и полицая, който по-късно е идентифициран като Джонатан Рос. Клипът показва Гуд зад волана на своя SUV, паркиран перпендикулярно на пътното платно, докато човекът, заснел видеото, обикаля около превозното средство.

BREAKING: Alpha News has obtained cellphone footage showing perspective of federal agent at center of ICE-involved shooting in Minneapolis pic.twitter.com/p2wks0zew0 — Alpha News (@AlphaNews) January 9, 2026

„Добре е, пич. Не съм ти ядосана“, чува се Гуд да казва на човека зад камерата.

Партньорката ѝ Бека Гуд стои на улицата и снима случващото се с мобилния си телефон. Тя казва на агента на ICE: „Всичко е наред, ние не сменяме номерата на колата си всяка сутрин. Само ви информирам. Номерът ще е същият, когато дойдете по-късно да говорите с нас“. И добавя: „Искаш ли да дойдеш при нас? Искаш ли да дойдеш? Иди си вземи обяд, голямо момче“.

Междувременно друг агент на ICE се приближава до Гуд от страната на водача, изругава и нарежда: „Излез от колата“.

Агентът, който заснема клипа, застава пред колата на жената, докато тя кара назад. След това Гуд завърта волана надясно и потегля напред.

В този момент се чуват множество изстрели. Клипът завършва със звук, който изглежда като сблъсък.

Други клипове от мястото на стрелбата и разпространени веднага след нея - показват как SUV‑ът е встрани на пътя, след като жената е била простреляна от агента. Той върви към катастрофиралия автомобил - видимо, без да има наранявания, въпреки твърденията на федералните власти, че е бил ранен и се лекува в болница.

The chilling final moments of Renee Good’s life were recorded by the ICE agent before he fired fatal shots at her. Full story: https://t.co/wLltoXw4ET pic.twitter.com/X7rpmCkl0u — news.com.au (@newscomauHQ) January 10, 2026

ABC News съобщи, позовавайки се на градски служители, че Рене, 37-годишна майка, е получила огнестрелни рани в главата. Тя е била обявена за мъртва в местна болница. Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем твърди, че Гуд е отказала да изпълни разпорежданията да излезе от превозното си средство и след това се е опитала да прегази федерални агенти, заявявайки, че действията ѝ представляват „вътрешен терористичен акт“, според CBS. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви в публикация в петък, че видеото, споделено от Alpha News, показва, че животът на агента на ICE е бил „застрашен“ и че той е „стрелял при самозащита“.

Но местните власти казват, че тази версия не се подкрепя от видеозаписите.

„Те вече се опитват да представят това като самозащита. След като видях видеото с очите си, искам да кажа на всички директно, че това са глупости“, каза кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей на пресконференция. „Това беше агент, който безразсъдно използва власт, което доведе до нечия смърт.“