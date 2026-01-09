Ширин Ебади алармира за клане в Иран, хората оставени без връзка

И ранската носителка на Нобелова награда за мир Ширин Ебади предупреди, че силите за сигурност в Ислямската република може да се готвят да извършат „клане под прикритието на мащабно прекъсване на комуникациите“, след като режимът спря интернета в цялата страна.
"Това не е техническа повреда, а тактика", написа дългогодишната правозащитничка, която живее в изгнание, в официалния си канал в Телеграм.
Ебади съобщи, че е получила информация, според която стотици хора са били приети в болница в Техеран с тежки травми на очите, причинени от стрелба с оръжия със сачми.
Броят на жертвите при антиправителствените протести в Иран нарасна до най-малко 62 души, съобщи междувременно Новинарската агенция на активистите за човешки права, базирана в САЩ, предаде "Асошиейтед прес".
Агенцията отбелязва, че данните ѝ са били точни и при предишната вълна на насилие по време на демонстрациите в Иран. Според организацията по време на протестите са арестувани най-малко 2300 души.
Иран даде сигнал днес, че силите за сигурност ще предприемат репресивни мерки срещу протестиращите, като се противопостави пряко на заканата на президента на САЩ Доналд Тръмп в подкрепа на мирните демонстранти, след като броят на жертвите достигна най-малко 50 души.
Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей отхвърли казаното от Тръмп като човек, чиито ръце са "изцапани с кръвта на иранците", докато поддръжниците му викаха "Смърт на Америка!" в кадри, излъчени по иранската държавна телевизия.
По-късно държавните медии в Иран многократно нарекоха демонстрантите "терористи", подготвяйки почвата за жестоки мерки, подобни на последвалите другите национални протести в последните години.