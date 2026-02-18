Мъж преби и намушка с нож баща си в столичния квартал "Люлин"

С офийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 30-годишен мъж за причиняване на телесна повреда на баща му в условията на домашно насилие.
Според събраните до момента доказателства инцидентът е станал на 14 февруари в апартамент в столичния квартал "Люлин". По време на скандал мъжът е ударил баща си с юмрук в главата, след което му е нанесъл и прободна рана с нож в областта на подбедрицата.
По случая е образувано досъдебно производство. С постановление на дежурен прокурор обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа.
Наблюдаващият прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Съдът е уважил искането и е постановил постоянен арест за обвиняемия.
Определението подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.