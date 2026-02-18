Проф. д.н. Сергей Игнатов - кандидат за служебен министър на образованието

П роф. д.н. Сергей Игнатов е кандидат за служебен министър на образованието от Андрей Гюров, като номинацията поставя начело на ресора утвърден учен и бивш ръководител на системата с дългогодишен академичен и управленски опит.
Проф. д.н. Сергей Игнатов е български учен египтолог, университетски преподавател и политик, заемал поста министър на образованието, младежта и науката в периода 2009 –2013 г. Той е сред малкото български учени с международна известност в областта на египтологията и съчетава академична кариера с участие в държавното управление.
Сергей Симеонов Игнатов е роден на 6 август 1960 г. във Видин.
Завършва египтология в Ленинградския държавен университет (днес Санктпетербургски държавен университет) през 1985 г., където по-късно защитава докторска степен. Специализира и в All Souls College към Оксфордския университет, което допълва международната му академична подготовка.
- Академична кариера и научна дейност
Игнатов започва преподавателската си работа в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където последователно е лектор, асистент и доцент.
По-късно се присъединява към Нов български университет (НБУ), където заема редица ръководни длъжности, включително декан на бакалавърската програма и ректор в периода 2002–2009 г.
Той е основател на Българския институт по египтология и се счита за създател на съвременната българска школа в тази научна област, като въвежда първите университетски курсове по египтология у нас още през 80-те години.
Като учен Игнатов е автор на множество книги и над 40 научни публикации, посветени на езика, историята и религията на Древен Египет.
Сред известните му трудове са „Morphology of Classical Egypt“, „The Wisdom of Ancient Egyptians“ и „Egypt of the Pharaohs“.
- Политическа дейност и мандат като министър
През август 2009 г. Игнатов е назначен за заместник-министър на образованието, отговарящ за висшето образование и науката.
На 19 ноември 2009 г. е утвърден от парламента за министър на образованието, младежта и науката в правителството на Бойко Борисов, като заема поста до януари 2013 г.
По време на мандата му са реализирани реформи, насочени към разширяване автономията на университетите и въвеждане на диференцирано финансиране на висшето образование.
Работи и по нови стратегии за научни изследвания, младежки политики и системи за студентско кредитиране.
След периода в изпълнителната власт Игнатов продължава академичната си кариера и международната дейност.
Преподава и участва в научни форуми в различни университети и изследователски центрове по света, включително в Санкт Петербург, Кеймбридж и Кайро.
От 2018 г. заема ръководни позиции в Европейския хуманитарен университет във Вилнюс, където е назначен за ректор.
- Научни интереси и експертиза
Основните му изследователски интереси са свързани с:
- езика и литературата на Древен Египет;
- историята и религиозните представи на древноегипетската цивилизация;
- културните контакти в древния Изток.