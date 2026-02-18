Проф. д.н. Сергей Игнатов - кандидат за служебен министър на образованието

Кой е Корман Исмаилов – кандидат за служебен министър на транспорта и съобщенията

П роф. д.н. Сергей Игнатов е кандидат за служебен министър на образованието от Андрей Гюров, като номинацията поставя начело на ресора утвърден учен и бивш ръководител на системата с дългогодишен академичен и управленски опит.

Проф. д.н. Сергей Игнатов е български учен египтолог, университетски преподавател и политик, заемал поста министър на образованието, младежта и науката в периода 2009 –2013 г. Той е сред малкото български учени с международна известност в областта на египтологията и съчетава академична кариера с участие в държавното управление.

Сергей Симеонов Игнатов е роден на 6 август 1960 г. във Видин.

Завършва египтология в Ленинградския държавен университет (днес Санктпетербургски държавен университет) през 1985 г., където по-късно защитава докторска степен. Специализира и в All Souls College към Оксфордския университет, което допълва международната му академична подготовка.

Академична кариера и научна дейност

Игнатов започва преподавателската си работа в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където последователно е лектор, асистент и доцент.

По-късно се присъединява към Нов български университет (НБУ), където заема редица ръководни длъжности, включително декан на бакалавърската програма и ректор в периода 2002–2009 г.

Той е основател на Българския институт по египтология и се счита за създател на съвременната българска школа в тази научна област, като въвежда първите университетски курсове по египтология у нас още през 80-те години.

Като учен Игнатов е автор на множество книги и над 40 научни публикации, посветени на езика, историята и религията на Древен Египет.

Сред известните му трудове са „Morphology of Classical Egypt“, „The Wisdom of Ancient Egyptians“ и „Egypt of the Pharaohs“.

Политическа дейност и мандат като министър

През август 2009 г. Игнатов е назначен за заместник-министър на образованието, отговарящ за висшето образование и науката.

На 19 ноември 2009 г. е утвърден от парламента за министър на образованието, младежта и науката в правителството на Бойко Борисов, като заема поста до януари 2013 г.

По време на мандата му са реализирани реформи, насочени към разширяване автономията на университетите и въвеждане на диференцирано финансиране на висшето образование.

Работи и по нови стратегии за научни изследвания, младежки политики и системи за студентско кредитиране.

След периода в изпълнителната власт Игнатов продължава академичната си кариера и международната дейност.

Преподава и участва в научни форуми в различни университети и изследователски центрове по света, включително в Санкт Петербург, Кеймбридж и Кайро.

От 2018 г. заема ръководни позиции в Европейския хуманитарен университет във Вилнюс, където е назначен за ректор.

Научни интереси и експертиза

Основните му изследователски интереси са свързани с: