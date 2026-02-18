Кой е Иван Христанов – кандидат за служебен министър на земеделието и храните

Кой е Корман Исмаилов – кандидат за служебен министър на транспорта и съобщенията

И ван Христанов е роден на 24 декември 1973 г. в София, България. Той завършва средното си образование в СПТУ по строителна механизация в Плевен и получава диплома като магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство със специализация в „Аграрна икономика“ и втора специалност „Счетоводство и контрол“.

През 1998 г. започва работа в представителството на международната счетоводна компания TMF в София, след което се присъединява към финансовия отдел на консервния комбинат „Сторко“ в Плевен.

През 2001 г. основава високотехнологичната компания JetFinance International за потребителско финансиране, която за 6 години достига над 2850 служители и получава най-висок рейтинг от световните рейтингови агенции. През 2006 г. компанията издава евро-облигации на Лондонската фондова борса, а през 2007 г. е продадена на BNP Paribas Personal Finance.

След продажбата на компанията, Христанов става партньор в два инвестиционни фонда – Empower Capital и Silver Line. След като бива избран за народен представител от област Плевен, той се оттегля от почти всички бизнес ангажименти, за да се фокусира върху обществената дейност.

В 47-то Народното събрание остава за кратко, защото поема длъжността на Заместник-министър на земеделието. През май 2022 г. става публично известен с възстановяването на дейностите на държавата на ГКПП „Капитан Андреево“, заплахите срещу него от януари 2022 г. и опитите да бъде подкупен с 500 000 лв. на месец.

След напускането на ПП „Продължаваме Промяната“ през последния ден на 48-то Народно събрание, Иван Христанов обявява намерението си да създаде нова политическа сила, насочена към мнозинството от гражданите, които не гласуват. Тази нова политическа формация се определя като реформаторска, центристка и народна, базирана на ясна гражданска идеология и силни национални структури.

Семеен е, с три деца.