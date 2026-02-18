Андрей Гюров представи пред президента Йотова състава на служебния кабинет, ето го списъкът

Д ържавният глава Илияна Йотова прие избрания от нея за служебен премиер Андрей Гюров в Президентството. Той представи имената на министрите, които предлага да влязат в състава на кабинета му.

Президентът Илияна Йотова обяви от своя страна, че ще издаде укази за назначаване на служебно правителство и насрочване на избори на 19 април.

Източник: БГНЕС

"Изборът на служебни министри не е леко, очакванията на българските граждани са много големи. Най-важната задача е подготовката на честни избори. Отговорността на номинирания от Вас вътрешен министър е много голяма, защото той трябва да проведе битка с нередностите в изборния ден и преди това", каза Йотова.

Тя очаква да се продължи честно работата по случая "Петрохан".

"От Вашите действия зависи дали ще направим първите стъпки, за да можем да върнем доверието на българите в системата", каза Йотова.

И подчерта, че служебното правителство трябва да се справи с покачването на цените и да защити доходите на българските граждани, също така трябва да се направи така, че България да получи така необходимите й средства от ЕС.

"Надявам се да имаме твърди национални позиции, които да защитаваме пред нашите европейски партньори. Гласът на България трябва да бъде на достатъчно висок тон", добави тя.

"Списъкът с министри ще бъде от хора с опит, експертиза и приличие", посочи още преди седмица Гюров.

Ето кои са предложените за служебни министри в кабинета, който ще бъде председателстван от бившия подуправител на БНБ:

Срокът, в който Андрей Гюров трябва да върне папката на президента, изтичаше в четвъртък. Ако съставът на служебното правителство бъде приет от Йотова, следва издаване на указ и полагане на клетва пред Народното събрание. От момента на назначаването на кабинета „Гюров” той има срок от 2 месеца да подготви предсрочните избори.

Йотова връчи на 12 февруари мандат за съставяне на служебно правителство на подуправителя на БНБ. Общо петима души от т. нар, „домова книга” дадоха своето съгласие да заемат поста служебен премиер, а на 11 февруари Йотова посочи именно Гюров.

„Ако ми се представи кабинет в необходимите срокове, трите указа ще бъдат издадени на 19 февруари, за да може изборите да са на 19 април - това е оптималната дата”, каза тогава държавният глава.

Пътят до поредните избори

След протестите в края на миналата година правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка, а Румен Радев (президент в периода 2017-2026 г.) проведе консултации с формациите в парламента. В началото на тази година Радев връчи три мандата за съставяне на правителство - на ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната - Демократична България“ и „Алианс за права и свободи“, но и трите бяха върнати веднага неизпълнени, при което стана известно, че ще има предсрочни парламентарни избори.

Вотът през април ще бъде осмият от 2021 г. насам. Очаква се указите за служебния кабинет и предсрочните избори да бъдат издадени утре. Според промените в Конституцията от 2023 г., след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва избори в двумесечен срок.