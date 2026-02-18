Зеленски обвини Русия в забавяне на мирния процес

Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин

У краинският президент Володимир Зеленски обвини Русия в опит да забави мирните преговори след края на втория "труден" ден от дискусиите в Женева в сряда, предадоха световните агенции.

"Срещите вчера бяха наистина трудни и можем да заявим, че Русия се опитва да протака преговорите, които вече можеха да навлязат в последния си етап", написа Зеленски в социалната мрежа X.

"Преговорите за прекратяването на войната в Украйна бяха тежки, а през втория ден продължиха около два часа", посочи от своя страна съветникът на руския президент Владимир Медински, който оглавява руската делегация в Женева.

"Както знаете, преговорите продължиха два дни, като бяха особено дълги вчера и се проведоха в различни формати. Днес дискусиите също продължиха два часа, бяха трудни, но делови", отбеляза Медински.

Преговорите в Женева се провеждат с участието на делегации от Украйна, Русия и представители на САЩ, като целта е постигане на рамково споразумение за прекратяване на военните действия, които продължават повече от две години.

Дискусиите са фокусирани върху условията за примирие, гаранциите за сигурност и бъдещия статут на окупираните територии. Регионът Донбас остава сред най-спорните теми в преговорния процес, като позициите на Киев и Москва по този въпрос продължават да се разминават.

До момента не е обявен конкретен напредък или постигнати договорености, а страните заявяват, че разговорите ще продължат и в следващите дни.