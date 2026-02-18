Кой е доц. д-р Михаил Околийски - кандидат за служебен министър на здравеопазването

Кой е Корман Исмаилов – кандидат за служебен министър на транспорта и съобщенията

Д оц. д-р Михаил Околийски е избран за кандидат за служебен министър на здравеопазването от Андрей Гюров, като номинацията залага на експерт с дългогодишен опит в областта на общественото здраве, психичното здраве и международните здравни политики.

Доц. д-р Михаил Околийски е български експерт по обществено здраве и психично здраве, университетски преподавател и държавен управленец, заемал ръководни позиции както в национални институции, така и в системата на Световната здравна организация (СЗО).

Образование и академична подготовка

Михаил Околийски завършва социална терапия в Хумболтовия университет в Берлин през 1995 г., а през 1998 г. защитава докторска степен по сексология в същото висше училище.

В периода 1990–1998 г. работи в Германия в областта на психичната рехабилитация, като натрупва опит в европейски модели за грижа за психичното здраве.

Професионална кариера и експертна дейност

След завръщането си в България Околийски развива дългогодишна експертна и научна кариера в сферата на общественото здраве:

В периода 1998–2014 г. е доцент в Националния център по обществено здраве и анализи, сектор „Психично здраве“, където участва в разработването на национални програми, проекти и епидемиологични изследвания. Ръководи направление „Психично здраве“ в същия център и работи по политики за превенция и лечение на психични разстройства. Преподава сексология и репродуктивно здраве в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Околийски е и член на международни професионални мрежи, включително на Изпълнителния комитет на Европейската мрежа за оценка на услугите за психично здраве (ENMESH).

Дейност в Световната здравна организация

През 2014 г. започва работа като експерт в българския офис на СЗО, а впоследствие става негов ръководител.

Той управлява офиса на организацията в България до юни 2023 г., като работи по теми като превенция на заболяванията, обществено здраве и политики за психично здраве.

В публични изяви като представител на СЗО коментира глобални здравни рискове, включително вредите от тютюнопушенето и необходимостта от активна профилактика.

След работата си в международната организация Михаил Околийски влиза в изпълнителната власт като заместник-министър на здравеопазването. На този пост участва в разработването и обсъждането на политики, свързани с достъпа до лечение, лекарствената политика и реформите в здравната система.

В своята експертна работа Околийски последователно поставя акцент върху: