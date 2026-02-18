Кой е Юлиян Попов - кандидат за служебен министър на околната среда и водите (Биография)

Кой е Корман Исмаилов – кандидат за служебен министър на транспорта и съобщенията

С лед официалното обявяване на служебния състав на Министерския съвет под ръководството на Андрей Гюров, стана ясно, че ресор „Околна среда и водите“ се предлага да бъде поверено на Юлиян Попов. Изборът му се приема като ясен сигнал за стабилност и фокус върху европейските ангажименти на страната в областта на климата и околната среда.

Кой е Юлиян Попов?

Юлиян Попов е сред най-влиятелните гласове в Европа по темите на енергийния преход и климатичните политики. Той е дългогодишен съветник на Европейската климатична фондация (European Climate Foundation) и председател на Института за ефективност на сградите в Европа (BPIE).

Това е третият път, в който Попов заема горещия стол в МОСВ:

През 2013 г. бе служебен министър в кабинета на Марин Райков.

През 2023 – 2024 г. заемаше поста в редовното правителство на акад. Николай Денков.

Днес (2026 г.) той отново поема управлението в ключов за България момент.

Професионален път и образование

Роден в София, Попов завършва „Българска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Кариерата му обаче бързо се насочва към международната сцена и стратегическото управление:

Основател на Нов български университет: Той е един от хората, поставили основите на учебното заведение и първият му изпълнителен директор.

Лондонски период: От десетилетия живее и работи във Великобритания, където се утвърждава като журналист, писател и водещ консултант по въпросите на енергийната сигурност.

Международен автоюритет: Член е на редица престижни бордове, включително на Европейския съвет за външна политика (ECFR).

Приоритети в служебния кабинет

Очаква се Попов да се фокусира върху няколко критични направления:

План за възстановяване и устойчивост: Ускоряване на „зелените“ проекти, които са от ключово значение за траншовете от Брюксел.

Водна сигурност: Справяне с хроничните проблеми с безводието в десетки общини в страната.

Въздух и отпадъци: Продължаване на наказателните процедури и реформите в управлението на отпадъците.

„Попов е фигура, която не се нуждае от време за адаптация. Той познава администрацията, познава европейските директиви и, най-важното – ползва се с доверието на партньорите ни в Брюксел“, коментират политически анализатори.