Коя е Ирина Щонова - кандидатът за служебен министър на иĸономиĸата и индустрията

18 февруари 2026, 12:23
Мария Стоева Недина е номинирана за вицепремиер по европейските средства

Мария Стоева Недина е номинирана за вицепремиер по европейските средства
Коя е Ирена Георгиева – кандидат за служебен министър на туризма

Коя е Ирена Георгиева – кандидат за служебен министър на туризма
Коя е Ангелина Тодорова - Бонева - кандидат за служебен регионален министър

Коя е Ангелина Тодорова - Бонева - кандидат за служебен регионален министър
Кой е Георги Шарков - кандидатът за министър на елеĸтронното управление

Кой е Георги Шарков - кандидатът за министър на елеĸтронното управление
Коя е Ирена Младенова – кандидатът за служебен министър на иновациите и растежа

Коя е Ирена Младенова – кандидатът за служебен министър на иновациите и растежа
Кой е Стоил Иванов Цицелков - кандидат за заместник премиер в служебното правителство

Кой е Стоил Иванов Цицелков - кандидат за заместник премиер в служебното правителство
Кой е Корман Исмаилов – кандидат за служебен министър на транспорта и съобщенията

Кой е Корман Исмаилов – кандидат за служебен министър на транспорта и съобщенията
Кой е Атанас Запрянов – кандидатът за служебен министър на отбраната

Кой е Атанас Запрянов – кандидатът за служебен министър на отбраната

В състава на новото служебно правителство Ирина Щонова поема един от най-предизвикателните ресори – Министерството на икономиката и индустрията. Нейното назначение е ясен сигнал за експертен подход, насочен към привличане на високотехнологични инвестиции и модернизация на българския бизнес.

Глобален опит и елитно образование

Ирина Щонова е сред най-добре подготвените кадри в новия кабинет по отношение на международен бизнес опит. Тя притежава впечатляваща академична подготовка:

Магистър по бизнес администрация (MBA) от Университета „Станфорд“, САЩ – едно от най-престижните бизнес училища в света.

Доктор по икономика от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Бакалавър по икономика от университета „Сейнт Олаф“ в Минесота, САЩ.

Професионален път: От Лос Анджелис до София

Преди да влезе в държавната администрация, Щонова гради кариера в сърцето на американската икономика:

Вицепрезидент в телекомуникационния гигант AT&T: Там тя отговаря за стратегиите, маркетинга и ценообразуването на нови продукти – позиции, изискващи висш мениджмънт и прецизно финансово планиране.

Директор в DirecTV (Лос Анджелис): Ръководила е ключови отдели в американската спътникова телевизия.

McKinsey & Company: Работила е в екипа на една от най-влиятелните консултантски фирми в света, специализирана в оптимизиране на бизнес процеси за най-големите корпорации.

Опит в управлението на икономиката

Ирина Щонова не е новa за министерството. Тя натрупа ценен опит като заместник-министър на икономиката и индустрията (назначена през 2022 г.), където отговаряше за международните икономически отношения и индустриалните зони. В този си период тя активно промотира България като дестинация за производство на компоненти с висока добавена стойност, особено в сферата на автомобилостроенето и електрониката.

18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите
Ексклузивно

18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите

Преди 6 часа
Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин
Ексклузивно

Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин

Преди 5 часа
Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър
Ексклузивно

Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър

Преди 6 часа
Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес
Ексклузивно

Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес

Преди 6 часа
Всичко от днес

