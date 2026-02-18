Коя е Ирина Щонова - кандидатът за служебен министър на иĸономиĸата и индустрията

В състава на новото служебно правителство Ирина Щонова поема един от най-предизвикателните ресори – Министерството на икономиката и индустрията. Нейното назначение е ясен сигнал за експертен подход, насочен към привличане на високотехнологични инвестиции и модернизация на българския бизнес.
Глобален опит и елитно образование
Ирина Щонова е сред най-добре подготвените кадри в новия кабинет по отношение на международен бизнес опит. Тя притежава впечатляваща академична подготовка:
Магистър по бизнес администрация (MBA) от Университета „Станфорд“, САЩ – едно от най-престижните бизнес училища в света.
Доктор по икономика от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Бакалавър по икономика от университета „Сейнт Олаф“ в Минесота, САЩ.
Професионален път: От Лос Анджелис до София
Преди да влезе в държавната администрация, Щонова гради кариера в сърцето на американската икономика:
Вицепрезидент в телекомуникационния гигант AT&T: Там тя отговаря за стратегиите, маркетинга и ценообразуването на нови продукти – позиции, изискващи висш мениджмънт и прецизно финансово планиране.
Директор в DirecTV (Лос Анджелис): Ръководила е ключови отдели в американската спътникова телевизия.
McKinsey & Company: Работила е в екипа на една от най-влиятелните консултантски фирми в света, специализирана в оптимизиране на бизнес процеси за най-големите корпорации.
Опит в управлението на икономиката
Ирина Щонова не е новa за министерството. Тя натрупа ценен опит като заместник-министър на икономиката и индустрията (назначена през 2022 г.), където отговаряше за международните икономически отношения и индустриалните зони. В този си период тя активно промотира България като дестинация за производство на компоненти с висока добавена стойност, особено в сферата на автомобилостроенето и електрониката.