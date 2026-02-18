Кой е Георги Клисурски - кандидат за служебен министър на финансите (Биография)

В новия служебен кабинет, воден от Андрей Гюров, управлението на държавните финанси е предложено на Георги Клисурски. Неговото назначаване се приема от финансовите среди като професионален избор, насочен към запазване на строгата фискална дисциплина и успешното приключване на техническата подготовка за приемането на еврото.
Кой е Георги Клисурски?
Клисурски е макроикономист със солиден международен опит. Преди да се включи активно в управлението на българските финанси, той работи в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в Лондон. Там той отговаря за икономическия анализ и прогнози, което му дава мащабен поглед върху глобалните финансови процеси.
Пътят му в Министерството на финансите преминава през ключови позиции:
Заместник-министър на финансите: Клисурски бе част от екипа на Асен Василев, където пряко отговаряше за макроикономическите прогнози, управлението на дълга и бюджетните разчети.
Експертна кариера: Работил е и като икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ), което му позволява да познава отлично и българския бизнес контекст.
Образование и профил
Георги Клисурски притежава впечатляващо образование в сферата на икономиката и финансите:
Завършва Лондонското училище по икономика и политически науки (LSE) – едно от най-престижните учебни заведения в света.
Специализира в областта на иконометрията и приложната икономика, което го прави един от водещите специалисти по изготвяне на държавните бюджетни рамки.
Ключови задачи в Министерството
Като служебен министър, пред Клисурски стоят няколко неотложни приоритета:
Целева инфлация и Еврозона: Продължаване на работата по изпълнение на критериите за ценова стабилност и финализиране на законодателните промени за еврото.
Бюджетен дефицит: Стриктен контрол върху разходите, за да се гарантира, че дефицитът ще остане в рамките на 3%, съгласно европейските изисквания.
Фискален резерв: Поддържане на стабилността на държавния резерв и управление на държавния дълг при оптимални пазарни условия.
„Изборът на Георги Клисурски е знак за предвидимост. Той е човек на цифрите, който говори езика на международните инвеститори и банкери. Това е от съществено значение за кредитния рейтинг на България“, коментират икономически анализатори.