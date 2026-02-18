Любопитно

Орлин Павлов пред Vesti.bg след премиерата на "Брънч за начинаещи": Стремежът към перфектен живот е обречен

Орлин Павлов говори пред Vesti.bg за живота "на бързи обороти", за опитите да подредим хаоса около себе си и за смисъла да останеш "начинаещ" дори когато вече си утвърден

София-Никол Николова

18 февруари 2026, 10:45
"Стремежът към перфектен живот всъщност е обречен. Много искаме да създадем нещо, което да ни направи перфектни, но истината е, че ние не можем да бъдем перфектни. И точно там се крие голямата скука - в опита всичко да бъде подредено, контролирано и безгрешно." Това заяви в интервю за Vesti.bg певецът и актьор Орлин Павлов.

В разгара на премиерните прожекции на "Брънч за начинаещи" Орлин Павлов говори пред Vesti.bg за живота "на бързи обороти", за опитите да подредим хаоса около себе си и за смисъла да останеш "начинаещ" дори когато вече си утвърден. По повод излизането на филма по кината актьорът разказва какво го свързва с героя му Крум, как се справя със стреса и защо стремежът към съвършенство според него е обречена кауза. В интервюто той споделя още за личните си търсения, за нуждата от по-истинско общуване и за малките паузи, които връщат усещането за баланс.

  • В "Брънч за начинаещи" играете Крум - един от създателите на иновативен смарт часовник. Имаше ли нещо лично в тази роля, което Ви беше близко?

Орлин Павлов: Да, намирам общо между Крум и мен. Той е създател на иновативен смарт часовник, а напоследък задачите около мен са толкова много, че често имам чувството, че ми трябва нещо, което да ме подсети какво съм забравил. И наистина - забравям. Нормално е при това темпо.

Надявам се само да не е възрастово, а по-скоро от натоварване, защото се опитвам да се справям сам в много ситуации и да организирам всичко почти сам, с малко помощ, разбира се. Затова идеята за устройство, което да те подсеща, ми е много близка. Не нещо, което да те прави перфектен, а просто да ти помага да не изпускаш важните неща. Понякога точно това е достатъчно.

  • В кампанията, вдъхновена от филма "Брънч за начинаещи", показвате какви сте "под полираната черупка". Какъв е Орлин Павлов извън сцената и камерите, когато стресът надделее?

Орлин Павлов: Когато стресът надделее, при мен проблемът най-често е темпото. В един момент всичко започва да се ускорява - задачите, сроковете, мислите. Имам усещането, че трябва да правя всичко все по-бързо и по-бързо, че нямам време за нищо. Това може да бъде изключително изтощително и понякога стигам до точка на блокаж, който се отразява на всичко - и професионално, и емоционално.

В такива моменти си повтарям нещо като вътрешна мантра: "Орлине, не бързай. Нищо не е на всяка цена. Забави." Опитвам се съзнателно да намаля темпото, да си върна контрола и да подредя мислите си. Когато успея да го направя, напрежението постепенно отстъпва и нещата си идват на мястото.

  • "Брънч за начинаещи" разказва за хора, които търсят по-добрата версия на себе си. Какво означава според Вас да си "начинаещ" в живота и има ли нещо ново, което тепърва искате да научите?

Орлин Павлов: Да бъдеш "начинаещ" означава да си запазиш любопитството и желанието да учиш нови неща, независимо на какъв етап от живота си. За мен усещането, че тепърва започваш нещо, е изключително вдъхновяващо - дава ти свобода да грешиш, да експериментираш и да се развиваш.

Имам и една малко странна мечта: тази пролет смятам да си намеря треньор по хвърляне на копие и да започна да тренирам сериозно. Това винаги ме е привличало като спорт и ми е любопитно да се потопя в него истински. От малък имам слабост към хвърлянето на различни предмети, така че може би звучи логично в моя свят.

Освен това си мисля, че ще ми се отрази добре да започна да уча и някой много сложен език. Харесва ми идеята постоянно да предизвиквам себе си и да влизам в роли на начинаещ - това държи ума буден и те кара да гледаш на света с повече интерес.

  • Филмът съчетава комедия с по-задълбочено послание за стремежа към "перфектния живот". Как изглежда "перфектният живот" за Вас?

Орлин Павлов: Стремежът към перфектен живот всъщност е обречен. Много искаме да създадем нещо, което да ни направи перфектни, но истината е, че ние не можем да бъдем перфектни. И точно там се крие голямата скука - в опита всичко да бъде подредено, контролирано и безгрешно.

Може би след сто години, ако се превърнем в роботи, ще сме по-близо до някакво съвършенство. Но дотогава ще мине доста време в опити да организираме света и себе си до последния детайл. Едва ли е възможно, а и честно казано - би било доста скучно. Затова предпочитам да вярвам, че можем да създаваме смислени неща, без да се стремим към недостижимото съвършенство.

Не можем да създадем нещо напълно перфектно, още по-малко нещо, което да направи самите нас перфектни. Ако гледаме от тази перспектива, идеята за съвършенство е обречена. Но именно живият живот - с неговата непредсказуемост, импулс и неизвестност - е най-интересното. Това е част от инстинкта ни, от съдбата ни, от онова, което не можем да предвидим. А в това да не знаеш какво предстои всъщност се крие най-хубавото.

  • Филмът засяга темите за лъжата и престореността у хората. В професионален план колко според Вас е важно да сме искрени и открити, и как това влияе върху отношенията и успеха?

Орлин Павлов: Темата за престореността, лицемерието и донякъде фалшивия свят, в който живеем в глобален мащаб, става все по-осезаема. Имам усещането, че светът се движи с много бързи темпове в посока, в която не е ясно докъде ще стигне. Вярвам обаче, че ще дойде момент, в който ще поискаме да се върнем назад - към по-прякото, по-директното и по-истинското общуване. Към това хората да бъдат такива, каквито са.

Надявам се тази нужда от искреност да се превърне в своеобразна "мода", както се завръщат музикални жанрове или естетики от миналото, които отново ни обогатяват. Дано и автентичността се върне на преден план. Това обаче вероятно няма да е лесен процес, защото ще трябва да рухнат много от фалшивите конструкции, които днес изглеждат почти като декор.

Лично аз се опитвам да се справям с това, като бъда максимално земен и честен. Старая се да не губя време - нито своето, нито на другите - в изграждане на измислени образи или представи за това как трябва да изглеждам в нечии очи. Предпочитам да бъда такъв, какъвто съм в момента, с мислите и усещанията си тук и сега. А останалото… каквото стане.

  • Репликата "кой нормален човек е точен" отразява идеята за непредвидимостта. Можете ли да споделите някой забавен момент, когато закъснението се е оказало дори полезно?

Орлин Павлов: Честно казано, аз по принцип се старая да съм точен - в около 90% от случаите успявам. Рядко закъснявам, а ако не се появя някъде, обикновено е защото изобщо не съм разбрал, че ангажиментът е за този ден. Но понякога точно това объркване може да се окаже и приятно.

Имало е случай по време на снимки: снимаме активно филма, аз имам почивен ден, но не съм го осъзнал. Не съм си прегледал програмата, уморен съм и просто отивам на снимачната площадка. В 6:30 сутринта поздравявам всички, екипът ме гледа леко озадачено, а аз спокойно слизам да закусваме заедно.

В един момент някой ми казва: "Орлине, знаеш ли, че днес нямаш снимки? Нямаше нужда да идваш толкова рано." Оказа се, че съм се объркал. Но когато си заобиколен от готин екип и атмосферата е добра, подобни грешки всъщност се превръщат в приятен бонус - още едно утро заедно. Понякога, когато всичко е наред, и грешката излиза вярна.

  • Какво мислите за брънч културата в България? Смятате ли, че тя се доближава до атмосферата в страните, от които произхожда? И фен ли сте на съботно-неделния брънч?

Орлин Павлов: Брънч културата в България започва сериозно да набира скорост и да става все по-модерна. Българинът е социално същество - има нужда да обсъжда, да споделя, да изразява мнение, дори понякога просто за да бъде чут и забелязан. Срещите около масата дават именно това пространство: да покажеш какво правиш, какво си постигнал, какво те вълнува, дори какво ти липсва.

Затова според мен е важно да се виждаме повече. Дори когато сме от различни социални кръгове и невинаги ни е най-комфортно, тези срещи са ценни - за да обменяме идеи, да сравняваме опит, да видим кой докъде е стигнал и какво е научил. Понякога разговорите са съвсем лични, друг път - по-прагматични и дори комерсиални, но и това е част от общуването.

Вярвам, че брънчът има сериозно бъдеще у нас. Това е повод да се съберем, да си кажем какво ни тежи, какво ни радва, и след това да продължим напред малко по-олекнали.

Вижте в нашата галерия: Зад кадър с Орлин Павлов - пътят на филма "Брънч за начинаещи"

Филмът на режисьора Яна Титова "Брънч за начинаещи" вече е по кината в страната, след като направи официалната си гала премиера в Национален дворец на културата.

Лентата бе представена пред публика със специално събитие, на което присъстваха представители на културния и обществения живот, както и част от актьорския екип. Прожекцията отбеляза първата среща на филма със зрители, а разпространението в кината започна на 13 февруари.

В "Брънч за начинаещи" участват Орлин Павлов, Жаклин Дочева, Александра Сърчаджиева, Валентина Каролева, Стилиян Стоянов, Жаклин Дочева, Ая Алексиев и Алина Данчева, а с епизодични роли се появяват Стоян Дойчев, Стефан Вълдобрев, Павел Колев, Ицака, Филип Буков и Владимир Ампов-Графа, който е и автор на музиката. 

Филмът разказва историята на Крум и Жана, които организират среща за важен гост, но поредица от неочаквани ситуации поставят под съмнение внимателно подредения им свят. Сюжетът проследява напрежението между желанието за контрол и непредвидимостта на ежедневието.

В актьорския състав участват популярни български актьори, сред които и Орлин Павлов. Част от проекта е и музиката към филма. Официалната песен "Ех, че хубав ден" се изпълнява от Орлин Павлов, Владимир Ампов - Графа и формацията The Brunches, като в записа се включват и актьори от основния състав.

Ако "Брънч за начинаещи" ви е харесал, казвайте на приятели, ако не ви е харесал, пак казвайте - лоша реклама няма. Аз, мога да кажа, че чувствам гала премиерата като един своеобразен рожден ден, каза режисьорката на "Брънч за начинаещи" - Яна Титова, на гала премиерата на филма.

"Това, което искам да кажа е, че докато снимахме филма, минавахме през доста труден период за нашата компания и доста труден личен период. Отиването на снимачната площадка, сред всички колеги, беше толкова отпускащо и разтоварващо за мен, че проблемите останаха на заден план", разказа преди премиерата на филма съпродуцентът Николай Стоичков. "Искрено се надявам, че филмът ще има същия ефект върху зрителите, защото това е смисълът на "Брънч за начинаещи", каза още той.

"Благодаря на всички, които са дошли и са отделили от времето си, това е изключително ценно - хората да споделят време заедно. Живеем в много странни и много разединени времена и се надявам, че "Брънч за начинаещи" ще бъде това, което ще ни обедини и ще ни накара да се замислим колко истински и колко честни можем да бъдем пред семейството си, пред децата си, пред най-любимите ни хора", каза продуцентът на филма Алек Алексиев.

Сред присъстващите на гала премиерата бяха Йорданка Фандъкова, Васил Бинев, Силвия Лулчева, Емил Марков, Китодар Тодоров, Владимир Михайлов.

Филмът е продукция на NO BLINK Pictures с продуценти Александър Алексиев и Николай Стоичков, реализирана с участието на NOVA като копродуцент.

Автор: София-Никол Николова
Орлин Павлов Брънч за начинаещи Съвършенство Стрес Начинаещ Искреност Яна Титова Българско кино Владимир Ампов Графа Общуване
