Коя е Ирена Георгиева – кандидат за служебен министър на туризма

Кой е Корман Исмаилов – кандидат за служебен министър на транспорта и съобщенията

И рена Георгиева Георгиева е дългогодишен експерт и управленец в сектора на туризма, предложена за служебен министър в кабинета на Андрей Гюров. Тя е познато лице в министерството, тъй като е заемала поста на заместник-министър в множество редовни и служебни кабинети от 2015 г. насам.

Ирена Георгиева е завършила „Социология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Носител е на златен медал за отличен успех и активна обществена дейност от университета. Притежава редица професионални сертификати в областта на туристическия мениджмънт.

Професионалният път на Ирена Георгиева е почти изцяло свързан с частния и публичния сектор в туризма, като тя има над 25-годишен управленски опит.Преди да влезе в държавната администрация, тя е била ръководител на туристически агенции.

От 2006 г. е член на Управителния съвет на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА). В периода 2009 – 2013 г. е била Председател на УС на АБТТА.

Назначена е за заместник-министър на туризма за първи път през февруари 2015 г. Заемала е тази длъжност в периода 2015 – 2021 г. и отново е връщана на поста в следващи служебни и редовни правителства (включително през 2021, 2023 и 2024 г.).

Ирена Георгиева е признат експерт и на международно ниво. Била е член на Борда на директорите на ECTAA (Европейската асоциация на туристическите агенти и туроператори). Заемала е позициите директор и заместник-директор в ECTAA, а от 2010 до 2012 г. е неин Президент.

В периода 2021 – 2023 г. е представител на България в Борда на директорите на Европейската туристическа комисия. Владее три чужди езика: английски, френски и руски.