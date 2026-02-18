България

Кой е Стоил Иванов Цицелков - кандидат за заместник премиер в служебното правителство

Той придоби публична известност покрай работата си в Обществения съвет към Централната избирателна комисия

18 февруари 2026, 12:28
С тоил Иванов Цицелков е избран от Андрей Гюров за кандидат за заместник министър-председател в служебното правителство, като номинацията залага на експерт с дългогодишен опит в обществените и изборни процеси и граждански контрол върху демократичните институции.

Стоил Иванов Цицелков е български обществен и изборен експерт, активен в наблюдението на изборни процеси и защитата на гражданските права в сферата на демокрацията. Той придоби публична известност покрай работата си в Обществения съвет към Централната избирателна комисия (ЦИК) и участието си в граждански инициативи за честни избори.

  • Образование и професионален профил

Цицелков е роден в София през 1983 г. и има образование, включващо обучение в различни международни учебни средища, сред които Австралия, Индонезия, Дания и Швеция.
През годините работи като експерт в сферата на изборните процеси, демокрацията и наблюдението на избори. Той е един от основателите на Обединение за честни избори (ОЧИ) – гражданска организация, насочена към повишаване на прозрачността и законността в изборните процедури.

  • Обществена и изборна дейност

Стоил Цицелков е известен с активната си работа по въпроси, свързани с изборния процес, включително въпроси за контролиран вот, купуване на гласове и възможни нарушения на изборното законодателство.

Той участва в медийни интервюта и коментари, в които изразява позиции относно прозрачността на изборите и методите за наблюдение, подчертавайки нуждата от обществен контрол и анализ на данните от изборните резултати.

Роля в Централната избирателна комисия

Цицелков е член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия, където представлява Европейската асоциация за защита на човешките права – България. В този си капацитет той работи по въпроси, свързани с наблюдението и отчетността на изборите в страната.

Общественият съвет към ЦИК е консултативен орган, който обединява граждански организации и експерти, с цел подпомагане на работата на комисията за провеждане на честни и прозрачни избори.

  • Гражданска инициатива и участия

Цицелков представлява Европейската асоциация за защита на човешките права – България при регистрацията и участието на организацията като наблюдател на изборите за Европейски парламент и Народно събрание през 2024 г.

Той продължава да участва активно в гражданските инициативи за изборна реформа и демократично поведение, подчертавайки ролята на гражданското общество в процеса на наблюдение и контрол на изборите.

