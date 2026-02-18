България

Европа издига „Стена срещу дронове“: Как новата стратегия на ЕК ще защити България

Условията за сигурността и за икономиката в някои региони продължават да се влошават заради войната и е необходима допълнителна подкрепа от ЕС

18 февруари 2026, 13:15
Европа издига „Стена срещу дронове“: Как новата стратегия на ЕК ще защити България
Източник: iStock/GettyImages

Н яколко региона в България, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария и Румъния са особено засегнати от хибридни военни дейности и от миграционни вълни, използвани като оръжие, както и от икономически и търговски затруднения, и от демографски спад. Това отчете днес Европейската комисия при представянето на стратегия за повишаване на подкрепата за източните региони на ЕС, граничещи с Русия, Беларус и Украйна.

Укрепването на тези региони е израз на съпричастност и стратегическа инвестиция в сигурността, конкурентоспособността и бъдещата европейска стабилност, се посочва в предложението на комисията. От началото на войната на Русия срещу Украйна ЕС разшири политическата, техническата и финансовата подкрепа за източните региони, като осигури възможности за подобрение на инфраструктурата, икономическата устойчивост, отбранителните способности, за преодоляване на предизвикателствата в енергетиката, се отбелязва в съобщението.

Условията за сигурността и за икономиката в тези региони продължават да се влошават заради войната и е необходима допълнителна подкрепа от ЕС, пояснява комисията. Затова в предложението се разглежда възможността посочените държави от ЕС да бъдат подпомогнати допълнително в областите на сигурността с развитие на мрежа за наблюдение на Източния фланг, с разработването на т. нар. стена срещу дронове, на европейска противовъздушна отбрана и на европейски космически щит.

Комисията предвижда да бъде улеснен достъпът до финансиране с кредити и консултантска подкрепа чрез Европейската инвестиционна банка и други международни финансови институции, национални и регионални насърчителни банки. Според ЕК е необходимо също сътрудничество със Световната банка за насърчаване на икономическото развитие в най-засегнатите региони.

За Балтийските държави се предлага ускорено свързване на мрежите за пренос на ток със системата на ЕС и развитие на трансгранична инфраструктура за водород. За всички посочени държави се разглежда възможността за обновяване на транспортните мрежи, развитие на пътища с двойно предназначение, на железопътна и пристанищна инфраструктура, трансгранични връзки с Украйна и Молдова.

Комисията предвижда всяка година да участва в разговори на високо политическо равнище за въздействието на дейността на ЕС върху развитието на източните региони по границите с Русия, Беларус и Украйна. Първата подобна среща е насрочена в края на този месец.

В съобщението се отбелязва, че след началото на войната в Украйна източните държави от ЕС преживяха по-бавен икономически растеж, спад в инвестициите, обезлюдяване, недостиг на работна ръка и по-високи разходи за сигурност. Комисията уточнява, че в предложението за следващия многогодишен бюджет на ЕС до 2034 г. са залегнали средства специално за източните гранични региони.

По темата

Източник: БТА/Николай Желязков, кореспондент в Брюксел    
хибридни заплахи Източен фланг на ЕС сигурност на границите войната в Украйна икономически предизвикателства демографски спад ЕС подкрепа инфраструктурно развитие отбранителни способности миграционен натиск
Първи реакции: Как партиите приеха кабинета на Гюров

Първи реакции: Как партиите приеха кабинета на Гюров

Орлин Павлов пред Vesti.bg след премиерата на

Орлин Павлов пред Vesti.bg след премиерата на "Брънч за начинаещи": Стремежът към перфектен живот е обречен

Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в служебния кабинет

Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в служебния кабинет

Зеленски с първи коментар след преговорите: Постигнато е съгласие, но не по всичко

Зеленски с първи коментар след преговорите: Постигнато е съгласие, но не по всичко

Всеки ще има европейски цифров портфейл безплатно

Всеки ще има европейски цифров портфейл безплатно

Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите
18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите

Преди 7 часа
Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин
Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин

Преди 6 часа
Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър
Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър

Преди 7 часа
Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес
Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес

Преди 7 часа
<p>&bdquo;Какво, по дяволите!&ldquo;: Най-странните находки на летищата през 2025 г.</p>

Костенурки в сутиени и бомби в куфар: Най-шантавите находки на летищата през 2025 г.

Любопитно Преди 18 минути

Администрацията за транспортна сигурност подробно описа инцидентите със сигурността в публикация в официалния си акаунт в Instagram, показвайки предмети, открити както в ръчния, така и в регистрирания багаж на летищата в цялата страна

АVENDI с нова корпоративна идентичност

АVENDI с нова корпоративна идентичност

Пари Преди 19 минути

С ребрандинга компанията, част от VM Finance Group, демонстрира еволюцията към иновации и амбиции за разширяване на бизнеса - мост към още по-устойчиви партньорства и доверие

Кораб с трима души на борда изчезна в морето край Маслен нос

Кораб с трима души на борда изчезна в морето край Маслен нос

България Преди 53 минути

В ранните часове на деня в района е бушувала буря със силен вятър

<p>Изненада в Мумбай: Макрон се появи по маратонки на крайбрежната алея</p>

Макрон взриви Мумбай: Френският президент на сутрешен крос преди ключови преговори за ИИ

Свят Преди 1 час

Докато лидерите чертаят бъдещето на технологиите, Еманюел Макрон се вля в ритъма на Индия с джогинг по „Марин Драйв“. След спорта той и първата дама почетоха жертвите на терора, преди важните разговори с Нарендра Моди за стратегическо партньорство

Обилен сняг парализира Букурещ, отменени и пренасочени полети

Обилен сняг парализира Букурещ, отменени и пренасочени полети

Свят Преди 1 час

Тази нощ Метеорологичната служба на Румъния е издала червен код за опасни снеговалежи за района на Букурещ и окръг Илфов

Как студът влияе на костите и ставите ни

Любопитно Преди 1 час

Поредната вълна от застудяване вече обхвана страната, носейки рязък спад на температурите

Мария Стоева Недина е номинирана за вицепремиер по европейските средства

Мария Стоева Недина е номинирана за вицепремиер по европейските средства

България Преди 1 час

Коя е Ирена Георгиева – кандидат за служебен министър на туризма

Коя е Ирена Георгиева – кандидат за служебен министър на туризма

България Преди 1 час

<p>Коя е Ангелина Тодорова - кандидат за служебен регионален министър (БИОГРАФИЯ)</p>

Коя е Ангелина Тодорова - Бонева - кандидат за служебен регионален министър

България Преди 1 час

Тя е български държавен служител и експерт в областта на регионалното развитие, планирането и управлението на европейски програми

Георги Шарков

Кой е Георги Шарков - кандидатът за служебен министър на елеĸтронното управление

България Преди 1 час

Ирена Младенова

Коя е Ирена Младенова – кандидатът за служебен министър на иновациите и растежа

България Преди 1 час

<p>Кой е Стоил Цицелков&nbsp;- кандидат за заместник&nbsp;премиер в служебното правителство (БИОГРАФИЯ)</p>

Кой е Стоил Иванов Цицелков - кандидат за заместник премиер в служебното правителство

България Преди 1 час

Той придоби публична известност покрай работата си в Обществения съвет към Централната избирателна комисия

Ирина Щонова

Коя е Ирина Щонова - кандидатът за служебен министър на иĸономиĸата и индустрията

България Преди 1 час

Корман Исмаилов

Кой е Корман Исмаилов – кандидат за служебен министър на транспорта и съобщенията

България Преди 2 часа

Атанас Запрянов

Кой е Атанас Запрянов – кандидатът за служебен министър на отбраната

България Преди 2 часа

Кой е Георги Клисурски - кандидат за служебен министър на финансите (Биография)

Кой е Георги Клисурски - кандидат за служебен министър на финансите (Биография)

България Преди 2 часа

Експертът, който познава детайлно работата на МФ и международните пазари, е натоварен със задачата да поддържа фискалната стабилност и пътя към Еврозоната.

