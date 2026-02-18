Кой е Трайчо Трайков - кандидат за служебен министър на енергетиката

Т райчо Димитров е избран за кандидат за служебен министър на енергетиката.
Трайчо Димитров Трайков е български икономист, политик и местен управник, известен с работата си както в централната държавна власт, така и в местното самоуправление на столицата. Роден е на 19 април 1970 г. в София.
Трайков завършва Първа английска езикова гимназия в София, след което се дипломира в Университета за национално и световно стопанство през 1994 г. Специализира в областта на контрола, анализа и управлението в Германия и Австрия, преди да се върне в България.
Преди навлизането си в активната политика натрупва дългогодишен опит в частния сектор - работи като консултант, мениджър и инвестиционен специалист, включително в международни компании и енергийния бизнес.
Кариерата му обхваща над 25 години професионален опит като предприемач, висш мениджър и стратегически консултант.
- Министър на икономиката, енергетиката и туризма (2009 - 2012)
През юли 2009 г. Трайков е назначен за министър на икономиката, енергетиката и туризма в първото правителство на Бойко Борисов и заема поста до март 2012 г.
По време на мандата му ресорът обединява ключови политики в индустрията, енергетиката и инвестициите.
Освобождаването му от длъжност през 2012 г. е свързано с разногласия около енергийни проекти, включително позициите му в преговори с Русия и по темата за АЕЦ „Белене“.
След напускането на изпълнителната власт Трайков продължава обществената си дейност като икономически експерт, консултант и политически активен участник в десния реформаторски спектър.
През 2016 г. е кандидат за президент, издигнат от Реформаторския блок.ю
Преди да стане районен кмет, е и общински съветник в Столичния общински съвет.
- Кмет на столичния район „Средец“
На местните избори през 2019 г. Трайчо Трайков е избран за кмет на район „Средец“, като полага клетва на 12 ноември същата година.
Той печели балотажа с малко над 54% от гласовете.
През 2023 г. е преизбран за втори мандат с 53,65% от вота.
Като районен кмет се занимава с управление на инфраструктурни, градоустройствени и административни въпроси в централната част на София.