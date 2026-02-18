България

Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

18 февруари 2026, 06:26
О пасното време в България продължава и в сряда (18 февруари), когато за всички области в страната са издадени предупреждения от първа и втора степен – жълт и оранжев код за бурен вятър, сочи справка в сайта на НИМХ.

Оранжев код е издаден за 15 области – Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Пазарджик.

Жълт код е издаден за всички останали области в България.

От НИМХ съветват

При жълт код за силен вятър: Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

При оранжев код за вятър: Бъдете готови за повече проблеми, структурни повреди, изкоренени дървета и риск от наранявания от летящи предмети. Възможни са смущения в електроснабдяването.

Източник: НИМХ

Прогноза за сряда (18 февруари)

През нощта ще е облачно, в по-голямата част от страната с валежи от сняг. В Дунавската равнина на много места ще има условия за виелици и навявания. В Източна България до сутринта ще вали дъжд, който също ще премине в сняг. На места в североизточните райони ще се образуват поледици. Атмосферното налягане ще се повишава и ще се доближи до средното за месеца.

В сряда от запад валежите ще спират и след обяд облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево. Ще е ветровито. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между -2° и 3°, а максималните – между 2° и 7°. В София минимална – около -1°, максимална – около 3°.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи. На места валежите ще са значителни по количество и ще се образува нова снежна покривка. Ще духа бурен и ураганен северозападен вятър, по проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около -5°, на 2000 метра – около -9°.

По Черноморието ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, които сутринта ще преминават в сняг. Главно по северното крайбрежие ще има условия за поледици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са 4°-5°. Температурата на морската вода е 5°-7°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Прогнозните температури на НИМХ за сряда 18 февруари
Прогнозните температури на НИМХ за сряда 18 февруари Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 20 мин. и залязва в 18 ч. и 2 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 42 мин. Луната в София изгрява в 7 ч. и 47 мин. и залязва в 19 ч. и 15 мин. Фаза на Луната: един ден след новолуние.

В четвъртък ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг-югозапад. На места в низините и котловините ще бъде мъгливо. Сутринта ще е студено с минимални температури между -7° и -2°, а дневните ще се повишават, максималните ще са между 7° и 12°.

В петък вятърът ще се усили, в Източна България и районите, разположени близо до северните планински склонове ще бъде силен и поривист, с него ще се затопли още. След обяд, с ориентиране на вятъра от северозапад ще нахлува студен въздух. От запад на изток облачността ще се увеличи и на много места ще има валежи от дъжд, който в северните и планинските райони ще се примесва или ще преминава в сняг.

Източник: НИМХ    
