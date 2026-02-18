Свят

Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин

Украинският народ не би позволил да се отстъпи Донбас на Русия, заяви държавният глава

18 февруари 2026, 07:33
Украинският народ би отхвърлил мирно споразумение, което предвижда силите на Киев да се изтеглят от източния регион Донбас и да го предадат на Русия. Това заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за американския новинарски сайт "Аксиос".

Интервюто бе дадено във вторник, докато представители на Киев, Москва и Вашингтон водеха в Женева поредния кръг от преговори за прекратяване на конфликта. Регионът Донбас, 10% от който все още са под украински контрол, остава основна спънка в консултациите, отбелязва "Аксиос".

Украинският президент заяви в интервюто си, че американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са му казали, че Русия действително иска да сложи край на войната и че той трябва да координира действията си преговорния си екип на тази основа. Зеленски обаче ясно демонстрира по-песимистична нагласа, коментира американската медия. Той е посъветвал Уиткоф и Къшнър да не се опитват да го принуждават да представя визия за мир, която неговият народ би възприел като "неуспешна".

Украинският лидер отбеляза, че е "несправедливо" президентът Доналд Тръмп публично да призовава Украйна, а не Русия, да прави отстъпки за постигане на мир. Зеленски посочи, че макар за Тръмп да е по-лесно да упражнява натиск върху Украйна, отколкото върху много по-голямата Русия, начинът за постигане на траен мир не е "да се даде победа" на руския президент Владимир Путин.

През последните дни Тръмп два пъти заяви, че отговорността за отстъпки се пада на Зеленски. "Надявам се, че това е просто негова тактика, а не решение", каза украинският президент в интервюто си за "Аксиос".

Той благодари на Тръмп за усилията му за постигане на мир и добави, че при разговорите му с Къшнър и Уиткоф няма този тип публичен натиск, който американският президент упражнява.

"Ние се уважаваме взаимно", подчерта Зеленски, като добави, че "не е от хората", които лесно се пречупват под натиск.

Източник: БТА, Николай Велев    
Русия Украйна САЩ Зеленски Женева преговори мир
