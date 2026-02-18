Разкриха причината за смъртта на дъщерята на Томи Лий Джоунс, Виктория

П ричината за смъртта на Виктория Джоунс е разкрита, съобщава Page Six.

Дъщерята на актьора Томи Лий Джоунс почина поради токсични ефекти на кокаина, съобщава Службата на главния медицински експерт в Сан Франциско, Калифорния, пред Page Six.

Смъртта ѝ беше обявена за „инцидент“.

Хората първи съобщиха новината.

В ранните часове на Нова година Виктория е намерена починала на 14-ия етаж на хотел Fairmont San Francisco в Калифорния от някого.

„Дълбоко сме натъжени от инцидента, който се случи в хотела на 1 януари 2026 г.“, заяви представител на хотела в изявление. „Изказваме най-искрени съболезнования на семейството и близките си в този много труден момент. Екипът на хотела активно сътрудничи и подкрепя полицейските власти в рамките на текущото разследване.“

The Office of the Chief Medical Examiner in San Francisco revealed the cause of death of Victoria Jones, daughter of actor Tommy Lee Jones. She was found deceased in a San Francisco hotel on New Year's Day. https://t.co/v4xGeuBNXT pic.twitter.com/yEwPW6cY9S — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) February 18, 2026

Първоначално човекът помислил, че Виктория е припаднала пияна и предупредил персонала на хотела.

След като обаче около 2:52 ч. местно време били извикани парамедици, Виктория била обявена за мъртва на място. Тя била на 34 години.

На 1 януари говорител на пожарната служба потвърди, че „на минувачите са дадени инструкции за CPR според CAD записите“.

Властите от полицейското управление на Сан Франциско съобщиха, че са пристигнали в хотела в 3:14 ч. сутринта.

По това време полицията заяви, че не подозира за нечестна игра и на мястото на престъплението не са открити принадлежности за употреба на наркотици. Няма и индикации, че смъртта ѝ е самоубийство.

Също така не е ясно дали Виктория, която е живяла в Сан Антонио, Тексас, е била гост на хотела или как се е озовала на 14-ия етаж.

Аудиозапис от диспечерската служба обаче даде допълнителна информация за възможната причина за смъртта, тъй като обаждането от властите дойде като „код 3 за предозиране, промяна на цвета“.

Предозирането с „промяна на цвета“ обикновено се отнася до цианоза, която е „обезцветяване на кожата, устните или ноктите, причинено от липса на кислород в кръвта“, според клиниката в Кливланд .

Представител на 79-годишния Томи Лий не можа да бъде открит за коментар.

Преди смъртта си Виктория има кратка актриса във филма на баща си „Мъже в черно II“ и „Трите погребения на Мелкиадес Естрада“ през 2005 г. и „Домакинята“ през 2014 г.

Въпреки че се отдръпна от кариера в Холивуд, тя подкрепи баща си на няколко червени килима.

Виктория също е имала няколко сблъсъка със закона . Според съдебни документи, получени от PageSix, тя е била арестувана поне два пъти през 2025 г.

През април тя беше с белезници за възпрепятстване на служител на реда, употреба/пребиваване под въздействието на контролирано вещество и притежание на наркотично контролирано вещество, за което пледира невинна.

Тя беше арестувана отново през юни за домашен побой и домашно насилие/малтретиране на възрастни хора, по които също пледира невинна.

Освен това, Виктория е била арестувана за кражба на суми от 50 до 500 долара в Сан Антонио, Тексас, през юни 2011 г. Обвинението по-късно е било отхвърлено, според съдебните протоколи.