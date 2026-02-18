Любопитно

Разкриха причината за смъртта на дъщерята на Томи Лий Джоунс, Виктория

Преди смъртта си Виктория има кратка актриса във филма на баща си „Мъже в черно II“ и „Трите погребения на Мелкиадес Естрада“ през 2005 г. и „Домакинята“ през 2014 г.

18 февруари 2026, 12:03
Разкриха причината за смъртта на дъщерята на Томи Лий Джоунс, Виктория
Източник: Getty Images

П ричината за смъртта на Виктория Джоунс е разкрита, съобщава Page Six.

Дъщерята на актьора Томи Лий Джоунс почина поради токсични ефекти на кокаина, съобщава Службата на главния медицински експерт в Сан Франциско, Калифорния, пред Page Six.

Смъртта ѝ беше обявена за „инцидент“.

Хората първи съобщиха новината.

В ранните часове на Нова година Виктория е намерена починала на 14-ия етаж на хотел Fairmont San Francisco в Калифорния от някого.

„Дълбоко сме натъжени от инцидента, който се случи в хотела на 1 януари 2026 г.“, заяви представител на хотела в изявление. „Изказваме най-искрени съболезнования на семейството и близките си в този много труден момент. Екипът на хотела активно сътрудничи и подкрепя полицейските власти в рамките на текущото разследване.“

Първоначално човекът помислил, че Виктория е припаднала пияна и предупредил персонала на хотела.

След като обаче около 2:52 ч. местно време били извикани парамедици, Виктория била обявена за мъртва на място. Тя била на 34 години.

На 1 януари говорител на пожарната служба потвърди, че „на минувачите са дадени инструкции за CPR според CAD записите“.

Властите от полицейското управление на Сан Франциско съобщиха, че са пристигнали в хотела в 3:14 ч. сутринта.

По това време полицията заяви, че не подозира за нечестна игра и на мястото на престъплението не са открити принадлежности за употреба на наркотици. Няма и индикации, че смъртта ѝ е самоубийство.

Също така не е ясно дали Виктория, която е живяла в Сан Антонио, Тексас, е била гост на хотела или как се е озовала на 14-ия етаж.

Аудиозапис от диспечерската служба обаче даде допълнителна информация за възможната причина за смъртта, тъй като обаждането от властите дойде като „код 3 за предозиране, промяна на цвета“.

Предозирането с „промяна на цвета“ обикновено се отнася до цианоза, която е „обезцветяване на кожата, устните или ноктите, причинено от липса на кислород в кръвта“, според клиниката в Кливланд .

Представител на 79-годишния Томи Лий не можа да бъде открит за коментар.

Преди смъртта си Виктория има кратка актриса във филма на баща си „Мъже в черно II“ и „Трите погребения на Мелкиадес Естрада“ през 2005 г. и „Домакинята“ през 2014 г.

Въпреки че се отдръпна от кариера в Холивуд, тя подкрепи баща си на няколко червени килима.

Виктория също е имала няколко сблъсъка със закона . Според съдебни документи, получени от PageSix, тя е била арестувана поне два пъти през 2025 г.

През април тя беше с белезници за възпрепятстване на служител на реда, употреба/пребиваване под въздействието на контролирано вещество и притежание на наркотично контролирано вещество, за което пледира невинна.

Тя беше арестувана отново през юни за домашен побой и домашно насилие/малтретиране на възрастни хора, по които също пледира невинна.

Освен това, Виктория е била арестувана за кражба на суми от 50 до 500 долара в Сан Антонио, Тексас, през юни 2011 г. Обвинението по-късно е било отхвърлено, според съдебните протоколи.

Източник: Page Six    
Виктория Джоунс смърт на знаменитост предозиране с наркотици Томи Лий Джоунс хотел Феърмонт Сан Франциско кокаин инцидент правни проблеми актриса
