Коя е Ирена Младенова – кандидатът за служебен министър на иновациите и растежа

И рена Борисова Младенова е утвърден икономически експерт и университетски преподавател, която има значителен опит в управлението на европейски програми и икономическите реформи.

Тя е главен асистент в катедра „Стопанско управление“ на Стопанския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Нейната научна работа е фокусирана върху стратегическото управление и организационната промяна.

Притежава докторска степен по икономика и управление (с дисертация на тема организационен капацитет за промяна) и магистърска степен по „Стратегическо управление“ от Софийския университет. Има и допълнителна квалификация в областта на банките и финансите.

Ирена Младенова е добре позната в държавната администрация, където е заемала ключови постове в няколко правителства:

Заместник-министър на икономиката: Тя е заемала този пост три пъти в служебни кабинети (през 2013 г., 2014 г. и 2021 г.). В тези периоди тя е отговаряла пряко за европейските програми, инвестициите, иновациите и предприемачеството.

Управление на еврофондове: Била е ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“, където основен приоритет е било ускоряването на разплащанията към бизнеса.

Съветник: Работила е като икономически съветник в Министерството на икономиката и в администрацията на президента Росен Плевнелиев.

Освен в държавната администрация, тя има над 20 години опит в консултантския бизнес. Работила е в международни компании като PwC (PricewaterhouseCoopers) и Kearney, където е ръководила проекти за стратегическо преструктуриране и оптимизация. Заемала е високи управленски позиции (директор „Корпоративно развитие“) в регионални компании в енергийния сектор.