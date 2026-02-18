Кой е Димитър Илиев - кандидат за служебен министър на младежта и спорта

Кой е Корман Исмаилов – кандидат за служебен министър на транспорта и съобщенията

Л егендата на автомобилния спорт Димитър Илиев е предложен за служебен министър на младежта и спорта в кабинета на Андрей Гюров. С неговото назначаване държавата зaлагa на фигура с огромен авторитет сред младите хора и безспорен опит в управлението на сложни спортни процеси и международни проекти.

Кой е Димитър Илиев?

Димитър Илиев е едно от най-разпознаваемите лица в българския спорт. Той е осемкратен рали шампион на България и един от малкото наши пилоти, печелили престижното Рали „България“ три пъти. Освен спортните си успехи, Илиев се утвърди като един от водещите експерти по безопасност на движението и основател на първата академия за безопасно шофиране у нас.

Това не е първият сблъсък на Илиев с държавната администрация на високо ниво:

Министър на младежта и спорта: Той заемаше същия пост в редовния кабинет на акад. Николай Денков (2023–2024 г.), където стартира редица програми за прозрачност във финансирането на спортните федерации.

Експертна работа: Преди това Илиев бе съветник в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Професионален профил и образование

Димитър Илиев притежава академична подготовка, която допълва практическия му опит:

Доцент в НСА: Той е преподавател в катедра „Автомобилен и мотоциклетен спорт“ в Националната спортна академия „Васил Левски“, където предава знанията си на бъдещите треньори и спортни мениджъри.

Докторска степен: Притежава докторска степен в областта на спорта, което го прави един от малкото министри в този ресор с титла, защитена чрез научен труд в същата сфера.

Приоритети в мандата

Като служебен министър, Димитър Илиев ще се фокусира върху:

Прозрачност при федерациите: Продължаване на мониторинга върху начина, по който се разходват държавните средства за подготовка на спортистите.

Масов спорт и младежки политики: Насърчаване на физическата активност сред подрастващите и подкрепа за младежките центрове в страната.

Спортна инфраструктура: Ревизия и ускоряване на ремонтите на ключови спортни обекти, които са от значение за националните ни отбори.