България

Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес

Църквата почита паметта на свети Лъв, римски папа

18 февруари 2026, 06:47
Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес
Източник: iStock/GettyImages

Н а 18 февруари почитаме паметта на свети Лъв, римски папа. Той бил един от най-големите защитници на православната християнска вяра през V век.

Родил се и израсъл в Италия, той се отличавал с добро богословско образование и висока нравственост. От ранните си години Лъв се посветил в служба на Бог, а след смъртта на римския папа Сикст Трети в 440 г. бил избран за епископ на Рим, който още от първите християнски векове се наричал и папа.

Като добър пастир той се грижел за повереното му духовно стадо, давал му пример на силна вяра и чист живот, като ревностно го защитавал от външни и от вътрешни врагове, т.е. от противници с друга вяра или дори от властта, макар християнството да било вече държавна религия, както и от християнски ереси.

Много важен е неговият принос в борбата срещу ересите и особено срещу монофизитството (което признавало у Боговека Иисус Христос само една природа - божествена). Решително подкрепил работата на Четвъртия вселенски събор (451 г. в град Ефес), като изпратил четирима делегати с пространно послание, в което с пълна точност потвърдил вероизповедта за двете природи на Богочовека Христос. Така се постигнало осъждането на еретика Евтихий и възстановяване на православното учение.

Но ужасно бедствие застрашавало Италия по негово време.

Рим последователно станал цел на завоевателните походи на хуните и на вандалите. Хунският вожд Атила, наричан "бич Божи", нападнал Италия от север и отивал с войската си срещу Рим. След усърдна молитва към Бог папа Лъв излязъл с римските сенатори да посрещне страшния вожд и го помолил за пощада. Атила, силно впечатлен от пламенната и искрена реч на светителя, обещал да пощади цялата Римска област. След три години пък вандалите нападнали от юг и само умелите преговори на папа Лъв с техния крал Гензерих отново спасили Рим от погром. 

Свети Лъв се упокоил в мир в 461 г.

Народни поверия и обичаи

На този ден народната памет ни учи да бъдем будни – както за знаците на природата, така и за състоянието на духа си. На този ден природата подсказва колко още ще продължи зимата:

Ако видите гъста слана в ранните часове, гответе се за дълга зима – студът няма да си отиде скоро. Северен вятър на този ден е сигурен знак, че тепърва предстоят сериозни застудявания.

Народните обичаи налагат строги забрани, за да се предпази домът от нещастия:

  • Категорично се забранява мързелът и бездействието. Денят трябва да е изпълнен с работа.
  • Най-важното е да не се поддавате на тъга, отчаяние или лоши мисли. Вярва се, че унинието „привлича“ беди.
  • Внимавайте и с облеклото. Старите хора съветват да избягвате тъмните дрехи. Изберете нещо по-светло, за да не „примами“ лош късмет към вас.
Източник: БТА/проф. Иван Желев    
Последвайте ни
Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър

Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър

Нови разкрития за случая в хижа

Нови разкрития за случая в хижа "Петрохан"

18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите

18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите

Денят, в който България осиротя: 153 г. безсмъртие за Васил Левски

Денят, в който България осиротя: 153 г. безсмъртие за Васил Левски

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Тръгва ли САЩ по пътя, който Китай извървя през последните 30-ина години

Тръгва ли САЩ по пътя, който Китай извървя през последните 30-ина години

carmarket.bg
Петима са задържани за палежа в Бистрица
Ексклузивно

Петима са задържани за палежа в Бистрица

Преди 1 ден
Почина легендата на киното Робърт Дювал
Ексклузивно

Почина легендата на киното Робърт Дювал

Преди 1 ден
Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна
Ексклузивно

Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна

Преди 1 ден
Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже
Ексклузивно

Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Усложнена пътна обстановка в страната заради силен вятър и снеговалежи

Усложнена пътна обстановка в страната заради силен вятър и снеговалежи

България Преди 11 минути

Въведени са ограничения в планинските проходи

<p>Ключова среща на &bdquo;Дондуков&ldquo; 2: Президентът Йотова приема Андрей Гюров</p>

Ключова среща на „Дондуков“ 2: Йотова приема кандидата за служебен премиер Андрей Гюров

България Преди 21 минути

Очаква се той да предложи състав на кабинет

Нови протести и сблъсъци в Сърбия

Нови протести и сблъсъци в Сърбия

Свят Преди 8 часа

По информация на репортер на N1 на място е имало хвърляне на пиротехнически средства и гонитба с полицията

Хърватия върви към собствена атомна електроцентрала

Хърватия върви към собствена атомна електроцентрала

Свят Преди 9 часа

Местата за възможно разполагане на атомни електроцентрали ще бъдат определени с отделен закон

Отложиха делото срещу Мадуро в САЩ

Отложиха делото срещу Мадуро в САЩ

Свят Преди 10 часа

63-годишният Мадуро заяви, че е невинен

Бележка от "Петрохан": Бройки, без да гониш бройки

Бележка от "Петрохан": Бройки, без да гониш бройки

България Преди 10 часа

В бележките, писани вероятно от Калушев, има много философски и духовни съвети, насочени към самоусъвършенстване

САЩ убиха 11 души в Тихия океан и Карибско море

САЩ убиха 11 души в Тихия океан и Карибско море

Свят Преди 11 часа

Предполагаемите лодки на наркотрафиканти са плавали по известни маршрути

Освободиха директор и учител след самоубийство на ученик

Освободиха директор и учител след самоубийство на ученик

България Преди 11 часа

Проверка на МОН установи системен тормоз, налаган върху младежа

Готвят нов президентски мандат на Ердоган в Турция

Готвят нов президентски мандат на Ердоган в Турция

Свят Преди 11 часа

66% от турците се противопоставят на промяна в конституцията с цел трети мандат.

Георги Велинов

Легендарният Георги Велинов е в тежко състояние

България Преди 12 часа

Той е обявен за футболист номер 1 на България за 1981 г.

Арестуваха Шая Лабъф за нанасяне на телесна повреда

Арестуваха Шая Лабъф за нанасяне на телесна повреда

Свят Преди 12 часа

Актьорът е задържан и срещу него са повдигнати две обвинения

България праща делегация в САЩ за Съвета за мирa

България праща делегация в САЩ за Съвета за мирa

България Преди 13 часа

Правителството определи делегацията да се ръководи от Иван Найденов

Баневи осъдиха за близо 24 млн. лева бившата Агенция за приватизация и НС

Баневи осъдиха за близо 24 млн. лева бившата Агенция за приватизация и НС

България Преди 13 часа

Делото, което водиха е по Закона за отговорността на държавата и е за нанесени им имуществени вреди

Взрив във военен обект в Русия, убити и ранени

Взрив във военен обект в Русия, убити и ранени

Свят Преди 13 часа

Губернаторът на областта Александър Дрозденко съобщи, че сграда на военната полиция се е срутила

Удължават давността за престъпления срещу деца

Удължават давността за престъпления срещу деца

България Преди 13 часа

Въвежда се и квалифициран състав за престъпления със сексуален характер

Страсбург осъди България за закон за внедряването на агенти на ДАНС в частни фирми и НПО

Страсбург осъди България за закон за внедряването на агенти на ДАНС в частни фирми и НПО

България Преди 14 часа

Според съда в Страсбург, законът позволява на ДАНС да внедрява агенти без съгласието на собствениците и без ограничение във времето, създавайки риск от „произвол и злоупотреби“

Всичко от днес

От мрежата

11 уникални задачи, които кучетата могат да изпълняват

dogsandcats.bg

Защо виното е токсично за котките

dogsandcats.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg
1

Цъфнаха минзухари в цялата страна

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 18 февруари, сряда

Edna.bg

„Като две капки вода“ счупи три рекорда

Edna.bg

Скандал на Бенфика - Реал Мадрид! Прекъснаха мача, Винисиус бил обиден (видео)

Gong.bg

Борусия Дортмунд взе солиден аванс над Аталанта

Gong.bg

„Несигурността може да ме погуби или осакати”: Говори световният рекордьор по death diving

Nova.bg

Зимата се завърна със сняг, леден вятър и студ

Nova.bg