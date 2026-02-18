Любопитно

18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите

Вижте какво се е случило на този ден в историята

18 февруари 2026, 06:42
18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите
Украинската революция от 2014 г.   
Източник: GettyImages

В най-новата история на Европа датата 18 февруари е белязана от паметен героизъм – началото на развръзката на Революцията на достойнството в Украйна. Това е моментът, в който мирният „Евромайдан“ се превърна в кървава битка за оцеляването на една нация, решила окончателно да скъса оковите на корупцията и чуждото влияние.

Всичко започна през ноември 2013 г., когато тогавашният президент Виктор Янукович, под натиска на Кремъл, отказа да подпише дългоочакваното Споразумение за асоцииране с Европейския съюз. Това решение беше възприето като предателство към мечтите на милиони украинци за модерно, демократично и свободно бъдеще.

Площадът на Независимостта в Киев – легендарният Майдан – се превърна в барикаден лагер, символ на съпротивата. Хората излязоха не само заради ЕС, но и срещу ширещата се правителствена корупция, полицейския произвол и задушаващата хватка на олигархията.

18 – 20 февруари: Най-дългата нощ

След месеци на напрежение и първи жертви през януари на улица „Грушевски“, сутринта на 18 февруари 2014 г. отприщи невиждано насилие. Хиляди протестиращи тръгнаха на „Мирно настъпление“ към парламента, настоявайки за връщане към конституцията от 2004 г. и ограничаване на президентската власт.

Отговорът на властите беше безмилостен. Специалните части „Беркут“ и снайперисти започнаха обстрел срещу демонстрантите, които се защитаваха единствено с импровизирани метални щитове и строителни каски. Тези три дни – от 18 до 20 февруари – се превърнаха в най-смъртоносните в историята на независима Украйна.

Украйна преживя най-кръвопролитния ден, откакто напусна СССР
29 снимки
украйна
украйна
украйна
украйна

Жертвите – 108 протестиращи, останали в историята като „Небесната сотня“, загинаха по улиците на Киев.

Сблъсъците – Центърът на града се превърна в бойно поле, обгърнато от дима на горящи гуми, докато правителствените сгради бяха окупирани от активисти в цялата страна.

Победи и последствия

Под натиска на улицата и след дезертирането на голяма част от полицията и армията, правителството на Азаров подаде оставка, а президентът Янукович позорно избяга в Русия. Революцията победи, но цената беше огромна.

Веднага след падането на режима, Русия започна своята агресия – анексирането на Крим и подклаждането на войната в Донбас, която впоследствие прерасна в пълномащабна инвазия.

Революцията на достойнството не беше просто смяна на властта. Тя беше цивилизационен избор. Украинците доказаха, че достойнството е по-силно от страха, а правото на свободен избор си заслужава всяка жертва. 

  • Откриването на джуджето Плутон

На 18 февруари 1930 г. американският астроном Клайд Томбо открива планетата Плутон. Той прави откритието си, когато сравнява две фотографски плаки, направени съответно на 23 и 29 януари. Планетата впоследствие е намерена на фотографии, най-старите от които са били заснети на 19 март 1915 г.

Томбо открива Плутон, докато търси неизвестната планета X, причиняваща отклонения в орбитата на Нептун. В действителност обаче тези „отклонения“ са били причинени от недостатъчната точност, с която масата на Нептун е била известна тогава.

Плутон е планета джудже, обикаляща около Слънцето за приблизително 248 години, така че от откриването си тя не е изминала дори половината от пътя по орбитата си. Тя е най-голямата планета джудже в Слънчевата система по обем и втората по отношение на масата след Ерида.

Плутон е замръзнал безжизнен свят в покрайнините на Слънчевата система. До 24 август 2006 г. Плутон е класифициран като деветата планета от Слънчевата система.

Поради малките си размери, наклона на орбитата спрямо слънчевия екватор и ексцентричната си орбита, заради която понякога се намира по-близо до Слънцето от Нептун, винаги е имало спорове дали Плутон трябва да се разглежда като планета. Небесното тяло носи името на римския бог на подземното царство.

Още събития на 18 февруари: 

  • 1885 – Марк Твен публикува „Приключенията на Хъкълбери Фин“ в САЩ
  • 1873 г. – Българският революционер Васил Левски е обесен в покрайнините на София. Днес тази годишнина официално се отбелязва на 19 февруари.
  • 1929 г. – Обявени са първите Награди на Академията.
  • 2010 – Уебсайтът WikiLeaks започва да публикува класифицирани документи на правителството на САЩ, предоставени от анализатора на военното разузнаване Брадли (по-късно Челси) Манинг; смята се, че това е най-голямото неразрешено разкриване на държавни тайни в историята на САЩ.

Родени: 

  • 1516 г. – родена е английската кралица Мария I Тюдор
  • 1898 г – роден е италианският автомобилен пилот Енцо Ферари
  • 1932 г. – роден е режисьорът Милош Форман („Полет над кукувиче гнездо“, „Коса“, „Амадеус“)
  • 1933 г. – родена е американската певица Йоко Оно
  • 1954 г. – роден е актьорът Джон Траволта („Криминале“, „Брилянтин“, „Виж кой говори“, „Лице назаем“)
  • 1964 г. – роден е американският актьор Мат Дилън

Починали:

  • 1564 г. – умира италианският художник и скулптор Микеланджело Буонароти
  • 1967 г. – умира американският физик, „баща“ на атомната бомба Робърт Опенхаймер
  • 1973 г. – умира Франк Кастело – американски гангстер от италиански произход, глава на Коза ностра в Ню Йорк, един от най-влиятелните в историята на САЩ
Петима са задържани за палежа в Бистрица
Ексклузивно

Петима са задържани за палежа в Бистрица

Преди 1 ден
Почина легендата на киното Робърт Дювал
Ексклузивно

Почина легендата на киното Робърт Дювал

Преди 1 ден
Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна
Ексклузивно

Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна

Преди 1 ден
Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже
Ексклузивно

Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже

Преди 1 ден
