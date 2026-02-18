Коя е Ангелина Тодорова - Бонева - кандидат за служебен регионален министър

Кой е Корман Исмаилов – кандидат за служебен министър на транспорта и съобщенията

А нгелина Тодорова–Бонева - избрана за кандидат за министър на регионалното развитие и благоустройството от Андрей Гюров, като номинацията зaлaгa на професионалист с опит в стратегическото планиране и управление на европейски програми за регионално развитие, финансирани с милиарди евро и насочени към инфраструктурни и устойчиви градски проекти.

Ангелина Тодорова–Бонева е български държавен служител и експерт в областта на регионалното развитие, планирането и управлението на европейски програми. Тя е заемала ръководни позиции в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, включително като заместник‑министър и ръководител на управляващите органи на ключови оперативни програми за развитие на регионите в страната.

Образование и професионален път

За Ангелина Тодорова–Бонева има данни за богат професионален опит в публичната администрация, насочен към стратегическо планиране, координация на програми и управление на европейски фондове. Към момента тя е излизала на публичния терен предимно чрез своите функции в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Тя е била заместник‑министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на регионите“ (2021–2027), както и на Оперативна програма „Региони в растеж“ (2014–2020).

Дейност в Министерството на регионалното развитие

Като заместник‑министър на МРРБ и ръководител на стратегическите управления на европейски оперативни програми, Ангелина Тодорова–Бонева е участвала в управлението и изпълнението на ключови политики за развитие на българските региони. Това включва координиране на финансирането и интегрирането на инфраструктурни, социални и инвестиционни проекти, които се реализират с европейски средства.

В изявления по програма „Развитие на регионите“ от 2023 г. тя подчертава ролята на инициативата за даване на възможност на местните общности да определят свои приоритети и да насърчава устойчивото развитие на всички територии.

Публични изявления и акценти

В изявления по професионални форуми и срещи с представители на бизнеса и местните власти Ангелина Тодорова–Бонева е подчертавала значението на: